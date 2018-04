Harga Minyak Dunia Merosot ke USD67/Barel

New York: Harga minyak "tenggelam" pada perdagangan Jumat waktu setempat karena meningkatnya ketegangan perdagangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) sehingga menciutkan minat investor untuk berinvestasi.



Perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes mengatakan dalam laporan mingguannya bahwa jumlah rig yang beroperasi di ladang minyak Amerika Serikat (AS) ditambah 11 menjadi total 808 rig pekan ini.

Melansir Xinhua, Sabtu, 7 April 2018, harga minyak mentah West Texas Intermediate untuk pengiriman Mei turun USD1,48 menjadi USD62,06 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Juni turun USD1,22 menjadi USD67,11 per barel di London ICE Futures Exchange.



Presiden AS Donald Trump mengancam untuk menambah tarif sebesar USD100 miliar terhadap impor dari Tiongkok, ratcheting ketegangan perdagangan dan terjun pertumbuhan ekonomi dalam ketidakpastian.



"Tiongkok akan melawan 'terhadap biaya apapun' dan mengambil 'tindakan penanggulangan yang komprehensif' jika AS terus unilateral, ini merupakan praktik proteksionis," ujar juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok.



Hal ini datang setelah kedua belah pihak awal pekan ini meluncurkan daftar produk impor senilai USD50 miliar yang akan dikenakan tarif yang lebih tinggi.









(AHL)