Harga Emas Dunia Terdongkrak Pelemahan USD

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange ditutup lebih tinggi pada perdagangan Jumat, karena dolar AS memperpanjang kerugian di tengah pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell.



Melansir Xinhua, Sabtu, 25 Agustus 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember bertambah USD19,3 atau 1,62 persen menjadi USD1.213,3 per ons.

Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September naik 25,2 sen atau 1,73 persen menjadi USD14,794 per ons. Platinum untuk Oktober menguat USD11 atau 1,41 persen menjadi USD789,4 per ons.



Dolar AS melemah tajam, memberikan dukungan untuk harga emas dalam denominasi dolar. Powell, pada simposium tahunan Fed mengatakan kenaikan suku bunga AS secara bertahap tetap tepat dan tidak ada risiko ekonomi yang terlalu panas.



Indeks dolar AS, yang mengukur uang terhadap enam saingan, turun 0,52 persen menjadi 95,15 pada 19.25 GMT.



Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan dolar AS, yang berarti jika dolar turun, emas berjangka akan naik karena emas, harga dalam dolar AS, menjadi lebih murah bagi investor yang menggunakan mata uang lainnya.



Sementara pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1625 dolar dari 1,1536 dolar pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris meningkat menjadi 1,2847 dolar AS dari 1,2814 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia naik menjadi 0,7324 dolar dari 0,7245 dolar.



Selain itu dolar AS membeli 111,20 yen Jepang, lebih rendah dari 111,29 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Dolar AS turun menjadi 0,9828 franc Swiss dari 0,9862 franc Swiss, dan jatuh ke 1,3028 dolar Kanada dari 1,3093 dolar Kanada.





(AHL)