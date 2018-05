Pelemahan Saham Boeing Buat Dow Jones Anjlok 180 Poin

New York: Saham-saham di Wall Street turun pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), menyerahkan beberapa keuntungan tajam dari sesi sebelumnya. Adapun indeks Dow Jones turun hampir 180 poin, dipimpin oleh Boeing dan Caterpillar, yang masing-masing kehilangan 2,42 persen dan 1,71 persen pada penutupan pasar.



Mengutip Antara, Rabu 23 Mei 2018, indeks Dow Jones turun 0,72 persen atau 178,88 poin menjadi ditutup di 24.834,41 poin. Sedangkan indeks S&P 500 turun 0,31 persen atau 8,57 poin menjadi berakhir di 2.724,44 poin. Sementara indeks komposit Nasdaq ditutup 0,21 persen atau 15,58 poin lebih rendah menjadi 7.378,46 poin.

Para investor masih mencerna kemajuan terbaru dalam hubungan perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok. Tiongkok dan Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan bersama selama akhir pekan lalu mengenai konsultasi ekonomi dan perdagangan serta berjanji untuk tidak akan melancarkan perang dagang terhadap satu sama lain.



Sementara itu, selama musim pelaporan laba, banyak perusahaan telah menyebutkan ketegangan perdagangan sebagai ketidakpastian besar untuk 2018, sehingga berita tentang ketegangan perdagangan yang berkurang adalah kabar baik bagi para investor.







Kementerian Keuangan Tiongkok mengatakan bahwa Tiongkok akan memotong tarif impor untuk kendaraan dan suku cadang mobil mulai 1 Juli. Saham Ford dan General Motors naik di tengah berita tersebut, masing-masing menguat sekitar 0,1 persen dan 0,5 persen.



Para ekonom mencatat bahwa meningkatnya imbal hasil surat utang atau obligasi Pemerintah AS serta dolar Amerika Serikat (USD) yang kuat dalam beberapa hari terakhir dapat menimbulkan ancaman bagi pertumbuhan laba di pasar saham.



Sedangkan patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni, turun USD0,11 menjadi menetap di USD72,13 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli, naik USD0,35 menjadi ditutup pada USD79,57 per barel di London ICE Futures Exchange.



Minyak mentah berjangka WTI sedikit menurun di akhir perdagangan setelah mencapai USD72,83 per barel, tertinggi sejak November 2014, karena kekhawatiran geopolitik terus mendukung pasar. Tentu ada harapan agar tekanan geopolitik bisa mereda demi stabilitas harga minyak dunia.









(ABD)