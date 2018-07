Nilai Tukar Dolar AS Menyusut

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) terlihat turun pada akhir perdagangan di New York pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), sementara para investor memilah-milah sejumlah data ekonomi di Amerika Serikat. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,07 persen menjadi 94,466 pada akhir perdagangan.



Mengutip Antara, Jumat, 6 Juli 2018, pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,1680 dari USD1,1666 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3215 dari USD1,3236 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia juga turun menjadi USD0,7385 dari USD0,7402.

Sedangkan USD dibeli 110,68 yen Jepang, lebih tinggi dari 110,48 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik ke 0,9937 franc Swiss dibandingkan dengan posisi 0,9924 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3138 dolar Kanada dibandingkan dengan 1,3142 dolar Kanada.



Di Amerika Serikat, pekerjaan sektor swasta meningkat 177.000 pekerjaan dari Mei ke Juni menurut penyedia data ADP dan Moody's Analytics pada Kamis waktu setempat. Namun, perolehan tersebut lebih rendah dari ekspektasi pasar.



Selain itu, dalam pekan yang berakhir 30 Juni, angka pendahuluan untuk klaim awal pengangguran yang disesuaikan secara musiman mencapai 231 ribu, meningkat 3.000 dari tingkat direvisi pekan sebelumnya sebesar 228 ribu, Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan.









(ABD)