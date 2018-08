Pembengkakan Utang jadi Tantangan Besar Ekonomi Amerika Serikat

Washington: Membengkaknya tingkat utang Pemerintah Amerika Serikat (AS) menjadi tantangan terbesar bagi Presiden AS Donald Trump. Adapun masalah tersebut bisa meluas dampaknya ke pasar saham sehingga perlu ada langkah antisipasi agar tidak memberikan beban signifikan bagi perekonomian.



Minggu ini, Departemen Keuangan AS mengumumkan bahwa harus meningkatkan jumlah lelang obligasi selama tiga bulan ke depan. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa utang pemerintah akan semakin besar dan mulai memengaruhi kenaikan suku bunga lebih cepat daripada sekarang.

Dengan semakin banyak produk yang masuk ke pasar saham maka investor diharapkan bisa mendorong peningkatan imbal hasil dan mengambil semua pasokan yang digulirkan. Dan kenaikan imbal hasil yang lebih tinggi mengartikan bahwa pembayar pajak siap menghabiskan hampir setengah triliun dolar di tahun ini dalam layanan utang.



Jika menyatukan itu semua maka menimbulkan pertanyaan tentang berapa lama lonjakan dalam pertumbuhan ekonomi akan terus berlanjut, apa yang akan terjadi saat perekonomian jatuh ke dalam resesi, dan seperti apa dampaknya yang akan terjadi di pasar keuangan. Hal semacam ini patut diwaspadai agar tidak memberikan efek negatif.







"Kami menghargai pertumbuhan yang kuat namun tidak punya pilihan selain meminjam sejumlah uang yang merupakan terbesar sejak krisis keuangan satu dekade lalu," kata Kepala Ekonom Global The Economic Outlook Group Bernard Baumohl, dalam sebuah catatan, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 4 Agustus 2018.



"Dan itu baru permulaan karena AS akan menjalankan defisit triliunan dolar sejauh mata memandang," tambahnya.



Total utang AS baru saja melewati angka USD21,3 triliun di mana sebesar USD15,6 triliun merupakan utang publik. Departemen Keuangan AS mengumumkan bahwa akan menambah lelang utang selama USD1 miliar untuk dua, tiga, dan lima tahun selama tiga bulan ke depan serta menerbitkan lelang obligasi sebesar USD1 miliar untuk tujuh, 10 dan 30 tahun di Agustus.



Selain itu, Departemen Keuangan AS mengeluarkan catatan dua bulan baru untuk membantu menjamin likuiditas di pasar pendapatan tetap. Perubahan itu menambah sekitar USD30 miliar untuk penerbitan utang pada kuartal tersebut. Secara keseluruhan, Departemen Keuangan berharap meminjam USD 769 miliar di semester II-2018, atau naik 63 persen dari 2017.









(ABD)