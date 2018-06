Tiga Bank Besar di AS Naikkan Pembayaran Dividen

New York: Bank-bank terbesar di Amerika Serikat (AS) mengumumkan rencana untuk membeli kembali puluhan miliar dolar saham dan menaikkan dividen kuartalan mereka setelah melewati uji stres tahunan oleh Federal Reserve. Langkah ini dengan harapan bisa memacu bisnis lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang.



Mengutip CNBC, Sabtu, 30 Juni 2018, Wells Fargo mengatakan akan melipatgandakan pembelian kembali sahamnya menjadi USD24,5 miliar dan meningkatkan dividen kuartalan menjadi 43 sen per saham dari 39 sen. Saham naik tiga persen dalam perdagangan.

Sedangkan Citigroup akan menaikkan dividen kuartalan dari 13 sen menjadi 45 sen dan membeli kembali USD17,6 miliar saham pada tahun depan setelah melewati uji stres tahunan the Fed. Saham naik lebih dari dua persen.







Kemudian JPMorgan Chase mengumumkan akan menaikkan dividen kuartalannya menjadi 80 sen dari 56 sen per saham dan membeli kembali hingga USD20,7 miliar saham. Saham naik 1,5 persen dalam perdagangan. Federal Reserve memberikan 34 dari bank-bank terbesar lampu hijau untuk membayar dividen dan membeli kembali saham setelah stress test tahunan.



Namun, terdapat keberatan dari Deutsche Bank. Sementara Goldman Sachs dan Morgan Stanley menerima persetujuan bersyarat tetapi hanya akan membayar sekitar apa yang mereka lakukan pada tahun lalu. Sedangkan Morgan Stanley akan menaikkan dividen kuartalannya menjadi 30 sen per saham dari 25 sen dan membeli kembali 4,7 miliar saham.



Goldman mengatakan akan menaikkan dividennya sebesar 5 sen per saham menjadi 85 sen dan membeli kembali lima miliar saham atau tidak melebihi 6,3 miliar saham. Ini adalah tahun kedua pengumuman pengembalian modal. Tahun lalu, JPMorgan mengumumkan pembelian kembali saham terbesar sejak krisis keuangan dan Citigroup menggandakan dividennya.









(ABD)