Pasokan Saudi dan Rusia Naik, Harga Minyak Tergerus

New York: Harga minyak berjangka turun pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena pasokan dari Arab Saudi dan Rusia meningkat. Sementara pertumbuhan ekonomi di Asia tersendat di tengah meningkatnya perselisihan perdagangan dengan Amerika Serikat (AS).



Hal ini membuat pasar minyak tak menentu. Minyak mentah Brent turun 2,4 persen dalam sesi tersebut, berbalik arah dari minggu lalu ketika naik lebih dari lima persen. Mengutip Antara, Selasa, 3 Juli 2018, minyak mentah patokan global Brent untuk pengiriman September turun USD1,93 menjadi USD77,30 per barel di London ICE Futures Exchange.

Sementara itu, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus turun USD0,21 menjadi USD73,94 per barel di New York Mercantile Exchange.



Premi minyak mentah AS untuk bulan depan dibandingkan dengan bulan kedua melebar menjadi sebanyak USD2,38 per barel, terbesar sejak 20 Agustus 2014. Gerakan ini menunjukkan pasar memperkirakan kekurangan pasokan menjadi lebih parah dalam jangka pendek.



Penyedia informasi Genscape mengatakan persediaan minyak mentah AS di pusat pengiriman Cushing, Oklahoma, jatuh pada pekan ini, kata para pedagang. Genscape mengatakan stok di pusat pengiriman tersebut turun 3,2 juta barel dalam seminggu yang berakhir 22 Juni, tetapi naik sedikit dalam empat hari berikutnya hingga 26 Juni.



Persediaan di Cushing turun, sebagian karena penutupan di Kanada. Produksi di fasilitas ladang minyak Syncrude Kanada dekat Fort McMurray, Alberta, kemungkinan akan tetap offline setidaknya hingga Juli, juru bicara Suncor Energy Inc menegaskan kembali pada Selasa.



"Tampaknya ada ketidakpastian besar tentang berapa banyak minyak akan ditambahkan ke sisi pasokan pasar," kata Gene McGillian, Wakil Presiden Riset Pasar di Tradition Energy di Stamford, Connecticut, mengacu pada berapa banyak kapasitas cadangan Saudi akan mampu mengimbangi kekurangan di seluruh dunia.



Presiden AS Donald Trump men-tweet pada Sabtu, 30 Juni, bahwa Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud dari Arab Saudi telah setuju untuk memompa lebih banyak minyak, "mungkin hingga dua juta barel." Gedung Putih kemudian menarik kembali komentar tersebut. Produksi Arab Saudi naik sebesar 700 ribu barel per hari (bpd) dari Mei, survei Reuters menunjukkan, dan mendekati rekor 10,72 juta barel per hari dari November 2016.



Produksi dari Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) meningkat 320 ribu barel per hari pada Juni, menurut survei yang dipublikasikan Senin, 2 Juli. Ke-12 anggota OPEC dengan target pengurangan pasokan meningkatkan produksi sebesar 680 ribu barel per hari dibandingkan dengan Mei.



Produksi Rusia naik menjadi 11,06 juta barel per hari pada Juni dari 10,97 juta barel per hari pada Mei, lapor Kementerian Energi Rusia. Produksi AS telah melonjak 30 persen dalam dua tahun terakhir, menjadi 10,9 juta barel per hari, yang berarti tiga produsen minyak terbesar dunia sekarang menghasilkan hampir 11 juta barel per hari, memenuhi sepertiga dari permintaan minyak global.



Hal ini juga membebani permintaan minyak adalah perselisihan perdagangan antara AS dan ekonomi-ekonomi besar lainnya termasuk Tiongkok, Uni Eropa, India, dan Kanada. Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan semua melaporkan penurunan pesanan ekspor pada Juni di tengah meningkatnya perselisihan perdagangan dengan AS.



"Salvo yang berulang-ulang dalam perang dagang dan penurunan harga aset meningkatkan pertanyaan tentang seberapa banyak tarif dapat merusak ekonomi global," kata bank AS JPMorgan.



Bank mengatakan konflik (perdagangan) intensitas menengah kemungkinan akan mengurangi pertumbuhan ekonomi global paling sedikit 0,5 persen, sebelum memperhitungkan kondisi keuangan yang lebih ketat dan melihat beberapa sentimen.



Meskipun ada bantuan dari Arab Saudi dan Rusia, pasar minyak tetap tegang karena penutupan yang tidak direncanakan dari Kanada hingga Venezuela dan Libya. Sanksi AS terhadap Iran semakin berkontribusi terhadap ketegangan yang diperkirakan. Trump mengancam dalam sebuah wawancara yang ditayangkan pada Minggu, 30 Juni, untuk memberikan sanksi pada perusahaan-perusahaan Eropa yang melakukan bisnis dengan Iran.



"Rencana pemerintahan Trump untuk sanksi Iran sekarang sangat jelas. Mereka berusaha menekan ekspor minyak mentah, kondensat, dan produk minyak Iran ke nol," kata konsultan energi FGE dalam sebuah catatan.





(AHL)