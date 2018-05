Wall Street Ditutup Perkasa di Tengah Data Ekonomi

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup lebih tinggi pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB) karena investor mencerna data ekonomi dan laporan laba perusahaan. Membaiknya perekonomian AS secara perlahan memberikan efek positif terhadap gerak saham di Wall Street.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 5 Mei 2018, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 332,36 poin atau 1,39 persen menjadi 24.262,51. Sedangkan S&P 500 meningkat sebanyak 33,69 poin atau 1,28 persen menjadi 2.663,42. Indeks Nasdaq Composite naik 121,47 poin, atau 1,71 persen, menjadi 7.209,62.

Total lapangan kerja non pertanian payroll meningkat 164.000 pada April, lebih rendah dari 195.000 yang diperkirakan oleh para ekonom, menurut Departemen Tenaga Kerja AS. Pertumbuhan pendapatan rata-rata per jam juga meleset dari perkiraan karena hanya naik 0,15 persen terhadap ekspektasi kenaikan 0,2 persen.







Meskipun jumlah pekerjaan mengecewakan diciptakan, tingkat pengangguran turun tipis menjadi 3,9 persen setelah enam bulan berada pada 4,1 persen. Jumlah orang yang menganggur, pada 6,3 juta, juga turun tipis selama sebulan, kata Departemen Tenaga Kerja AS.



Di bagian laba, laba kuartal pertama diperkirakan meningkat sebanyak 25,7 persen, sementara perkiraan pertumbuhan pendapatan campuran adalah 8,4 persen, menurut Thomson Reuters. Dari 409 perusahaan di S&P 500 yang telah melaporkan laba hingga kuartal pertama 2018, sebanyak 79,2 persen telah melaporkan laba di atas ekspektasi analis.



Sementara itu, patokan AS, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni, bertambah USD1,29 menjadi menetap di USD69,72 per barel di New York Mercantile Exchange. Sedangkan minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli, naik USD1,25 menjadi ditutup pada USD74,87 per barel di London ICE Futures Exchange.



Harga minyak telah mendapat dukungan baru-baru ini, karena Pemerintahan Trump mengatakan akan menarik Amerika Serikat dari kesepakatan nuklir pada 12 Mei, jika tidak dapat mencapai kesepakatan dengan mitra Eropa untuk memperketat persyaratan perjanjian.









(ABD)