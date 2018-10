Hilangnya Jurnalis Saudi Picu Emas Dunia Melonjak

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir sedikit lebih tinggi pada perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), karena pasar ekuitas membukukan kenaikan tajam. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember naik USD0,7 atau 0,06 persen menjadi ditutup di USD1.231,00 per ons.



Mengutip Antara, Rabu, 17 Oktober 2018, adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Desember turun 2,6 sen AS atau 0,18 persen, menjadi ditutup pada USD14,701 per ons. Platinum untuk pengiriman Januari 2019 naik USD0,4 atau 0,05 persen menjadi menetap di USD846,70 per ons.

Ketegangan geopolitik seputar hilangnya Jamal Khashoggi, seorang wartawan Saudi yang bekerja untuk Washington Post, di kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, telah memicu kenaikan harga emas yang biasanya dipandang sebagai aset safe haven.



Setelah Pemerintah Saudi setuju untuk bekerja sama melakukan penyelidikan menyeluruh dan membiarkan polisi Turki memasuki gedung konsulat mereka, ketegangan mereda sampai taraf tertentu, setidaknya untuk saat ini.



Namun demikian, kenaikan emas lebih lanjut tertahan oleh kenaikan pasar ekuitas AS. Indeks Dow Jones Industrial Average menguat lebih dari 500 poin, atau sekitar dua persen pada Selasa 16 Oktober. Para analis mencatat bahwa ketika ekuitas meningkat tajam, investor akan lebih terpikat ke pasar saham daripada emas.



Sehari sebelumnya, emas berjangka juga menguat dipicu ketegangan seputar hilangnya Jamal Khashoggi dan USD yang melemah. Insiden ini telah menyebabkan meningkatnya ketegangan antara Arab Saudi, Turki dan kekuatan Barat, memicu mentalitas safe haven atau mencari tempat investasi aman di kalangan investor.





(ABD)