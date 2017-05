Minyak Dunia Jatuh di Tengah Kekhawatiran Kelebihan Pasokan

Metrotvnews.com, New York: Harga minyak dunia anjlok ke posisi terendah lima bulan pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) di tengah rekor volume perdagangan minyak mentah Brent. Hal itu karena OPEC dan produsen lainnya tampaknya menyingkirkan pemotongan pasokan yang lebih dalam untuk mengurangi minyak mentah yang terus-menerus di dunia.



Harga penutupan berada di bawah USD50 per barel dan merupakan yang terendah sejak 29 November, sehingga menghapus semua keuntungan pasar yang diikuti pengumuman akhir 2016 oleh Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak yang berencana akan mengurangi produksi kembali.

Data melandai setelah delegasi OPEC meremehkan kemungkinan kelompok mereka dan negara-negara produsen lainnya akan memperdalam pemotongan produksi saat mereka bertemu pada 25 Mei. Mereka mengatakan pemotongan produksi saat ini kemungkinan akan diperpanjang hingga akhir 2017.Namun analis mengatakan negara bukan anggota OPEC mungkin berjuang untuk memperpanjang pemotongan produksi. Minyak mentah AS berakhir pada sesi 4,81 persen atau lebih rendah pada posisi USD45,52 per barel setelah turun sebanyak 5,29 persen ke dasar intraday di USD45,29, terendah sejak 29 November."Sementara kartel tersebut diperkirakan akan memperpanjang produksi yang dikenakan sendiri dalam enam bulan lagi. Ini akan menjadi tantangan untuk meyakinkan beberapa negara bukan anggota OPEC untuk mengikutinya," kata Analis Energi Senior Interfax Energy Global Gas Analytics Abhishek Kumar, seperti dikutip dari Reuters, Jumat 5 Mei 2017.Minyak mentah Brent turun di USD48,38 atau 4,75 persen lebih rendah setelah jatuh sebanyak 5,17 persen selama sesi tersebut. Volume perdagangan minyak mentah Brent berjangka naik ke rekor tertinggi dengan hampir 525.000 lot berpindah tangan, menurut data Reuters."Pertumbuhan produksi minyak AS yang terus-menerus juga akan membuat perpanjangan jabatan OPEC melampaui 2017 tidak mungkin," kata Kumar.Analis Teknikal Senior Kase & Co Dean Rogers menyatakan bahwa grafik menunjukkan potensi poin mengundurkan diri berikutnya adalah USD44,20 untuk WTI dan USD47,20 untuk Brent. "Sustained close di bawah level ini akan sangat bearish untuk jangka panjang," ujarnya.(ABD)