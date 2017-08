Raksasa Minyak Italia Investasi USD3,5 Miliar di Mesir

Metrotvnews.com, Kairo: Perusahaan minyak utama Italia Eni mengumumkan pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB) bahwa pihaknya bermaksud untuk melakukan investasi sebesar USD3,5 miliar di Mesir pada 2018, demikian kantor berita resmi MENA melaporkan.



Mengutip Antara, Rabu 2 Agustus 2017, pengumuman tersebut disampaikan oleh CEO Eni, Claudio Descalzi, saat bertemu dengan Perdana Menteri Mesir Sherif Ismail, tercatat bahwa investasi 3,5 juta dolar AS di Mesir tersebut merupakan setengah dari investasi Eni yang direncanakan pada 2018.

Eni pada Agustus 2015 mengumumkan penemuan ladang gas terbesar, yang diberi nama Zohr, di Laut Mediterania di lepas pantai Mesir, yang memiliki potensi 30 triliun kaki kubik (850 miliar meter kubik) lean gas di tempat yang mencakup luas wilayah sekitar 100 km persegi.Descalzi memperbarui kemajuan pengembangan Eni di lapangan gas Zohr kepada perdana menteri Mesir, merujuk Mesir sebagai mitra strategis utama perusahaan raksasa Italia tersebut. CEO Eni memperkirakan Zohr bisa menghasilkan lebih dari 500 juta kaki kubik gas per hari pada akhir 2017. Eni telah beroperasi di Mesir selama lebih dari 60 tahun.Sebelumnya, patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September kehilangan USD1,01 menjadi menetap di USD49,16 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Oktober merosot USD0,94 menjadi ditutup pada USD51,78 per barel di London ICE Futures Exchange.(ABD)