Wall Street Berakhir Melemah

New York: Bursa Wall Street berakhir lebih rendah pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB), setelah menyentuh rekor tertinggi di awal sesi. Kondisi itu terjadi lantaran investor mempertimbangkan kemungkinan adanya penutupan pemerintah.



Mengutip Xinhua, Rabu, 17 Januari 2018, indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 10,33 poin atau 0,04 persen menjadi 25.792,86. Sedangkan S&P 500 terhapus 9,82 poin atau 0,35 persen menjadi 2.776,42. Indeks Nasdaq Composite turun 37,38 poin atau 0,51 persen menjadi 7.223,69.

Kongres harus mengeluarkan tagihan pengeluaran pada Jumat untuk menghindari pemadaman pemerintah, menurut CNBC. Analis mengatakan sebuah titik pertengkaran antara Partai Republik dan Demokrat adalah sebuah undang-undang imigrasi yang ingin diloloskan Demokrat, yang memiliki usaha yang rumit untuk membuat pemerintah tetap terbuka.



Data historis menunjukkan bahwa S&P 500 rata-rata menghasilkan return negatif 0,3 persen satu minggu setelah pemerintah turun, menurut analis pasar. Saham AS reli sebelumnya pada Selasa, dengan Dow menyentuh 26.000 untuk pertama kalinya, karena pendapatan perusahaan utama keluar lebih baik dari perkiraan.



Musim penghasilan turun ke awal yang kuat sejauh ini. Menurut perusahaan riset keuangan FactSet, dari perusahaan S&P 500 yang telah melaporkan pada Jumat, sebanyak 69 persen telah melampaui perkiraan pendapatan per saham, sementara 85 persen telah mengalahkan ekspektasi di lini teratas.



Di sisi lain, harga minyak dunia telah melayang di dekat level tertinggi tiga tahun di USD70 per barel pada Senin 15 Januari, di tengah tanda-tanda bahwa pemotongan produksi oleh OPEC dan Rusia memperketat pasokan, namun para analis memperingatkan bendera merah karena melonjaknya produksi Amerika Serikat.



Sebuah kesepakatan pemotongan produksi antara Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), Rusia dan produsen-produsen lainnya telah membantu mengangkat harga minyak secara kuat, dengan kedua acuan kontrak berjangka pada pekan lalu yang mencapai tingkat yang belum terlihat sejak Desember 2014.









(ABD)