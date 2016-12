Peredaran Rupiah di Perbatasan Dorong Peningkatan Ekonomi

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) berupaya terus meningkatkan penggunaan rupiah yang layak edar di wilayah perbatasan. Salah satu langkah yang dilakukan dengan meningkatkan program kas keliling sebagai upaya meningkatkan ekonomi wilayah perbatasan.



"Di perbatasan itu ada yang transaksi menggunakan dua mata uang. Kalau rupiah semakin banyak yang beredar, berarti nilai rupiah akan semakin kuat, itu bisa meningkatkan ekonomi secara tidak langsung," kata Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (23/12/2016).

Baca:Tidak hanya itu, dengan semakin banyaknya masyarakat perbatasan menggunakan rupiah, maka neraca perdagangan di wilayah itu dapat tercatat dengan baik. Dengan begitu bisa menjadikan dasar potensi ekonomi di wilayah tersebut yang meski sekilas terlihat sederhana, tapi dampaknya, kata Enny, sangat besar.Kepala Perwakilan BI Kalimantan Barat Dwi Suslamanto menjelaskan, t‎ahun ini BI KPW Kalbar juga telah menyelenggarakan 13‎ kas keliling di 13 lokasi yang berbeda dengan jumlah yang sudah diedarkan mencapai Rp29 miliar. Bahkan pada 2017 BI KPW Kalbar akan membuka 15 kali kas keliling di beberapa daerah tak terjangkau."Di antaranya akan dilaksanakan di daerah baru yang sebelumnya belum pernah dijangkau, salah satunya di Nanga Tayab yang berada di Kabupaten Ketapang. Kami akan sasar daerah-daerah yang tidak tersentuh dengan alat transportasi biasa. Kami akan gunakan perahu atau motor yang ada gerobaknya di belakang," jelas Dwi.Baca:Tak hanya mengandalkan kas keliling, BI juga bekerja sama dengan bank Kalimantan Barat (Kalbar) dalam menyelenggarakan kas titipan. Dengan program ini maka BI bisa menitipkan sejumlah rupiah layak edar untuk bisa didistribusikan ke warga perbatasan.‎‎Sebelumnya, dalam pertemuan tahunan BI 2016, Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan di sisi pengelolaan uang rupiah (PUR), BI terus mendorong clean money policy hingga ke wilayah terpencil dan terluar melalui masterplan Centralized Cash Network Plan (CCNP)."Selain itu BI akan meningkatkan kualitas jaringan dan kapabilitas dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia di tingkat provinsi maupun kota, guna meningkatkan value proposition yang dimiliki, khususnya dalam menjalankan tugas di bidang moneter, makroprudensial, serta sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah," kata Agus.Selama 2016, BI telah melaksanakan program kas keliling yang salah satunya bertujuan menggantikan uang lusuh dan tak layak edar di seluruh provinsi terutama wilayah perbatasan terluas. Hal ini akan terus dilakukan bank sentral sebagai upaya menjaga kedaulatan bangsa.(AHL)