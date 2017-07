BI Nilai Perkembangan Ekonomi AS Masih jadi Tantangan

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) menilai jika perkembangan ekonomk di Amerika Serikat (AS) masih menjadi tantangan. Setidaknya tantangan yang ada datang dari rencana kenaikan suku bunga the Fed dan pengurangan neraca bank sentral tersebut.



Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, tahun ini saja the Fed diprediksi masih akan menaikkan suku bunganya sebanyak satu kali. Sementara tahun depan, Fed Fund Rate (FFR) diperkirakan akan mengalami kenaikan hingga tiga kali.

"Tetapi di AS itu, saat ini yang menjadi perhatian adalah Federal Reserve-nya yang mempunyai neraca yang besar, itu kan sudah diumumkan akan melakukan pengurangan neracanya," kata Agus ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat 21 Juli 2017.Dirinya menambahkan, rencana pengurangan balance sheet oleh bank sentral AS tersebut harus dikaji dengan betul-betul mendalam. Misalnya saja terkait dengan kapan waktu yang pas bagi the Fed menurunkan neracanya serta bagaimana dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan di dunia."Kita juga kaji adalah kebijakan fiskal di AS itu kelihatannya agak mundur dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi AS cukup berpengaruh. Karena sebelumnya ada rasa optimisme bahwa kebijakan fiskal akan cepat dan akan membantu pertumbuhan, tapi sekarang kita melihat bahwa selain ada kebijakan fiskalnya, kebijakan moneternya juga memengaruhi pertumbuhan ekonomi di AS," jelas dia.Sementara untuk ekonomi nasional, BI melihat jika berbagai indikator ekonominya cukup terjaga. Salah satu yang paling terlihat adalah pengendalian inflasi oleh berbagai pihak sehingga gejolak yang bisa menyebabkan kenaikan inflasi dapat diredam dengan baik."Kita ada periode ramadan dan setelah ramadan, itu upaya koordinasi yang dilakukan pemerintah, pemda, BI, termasuk satgas pangan itu cukup efektif. Dan kita melihat inflasi tetap terjaga, malah lebih baik outlook-nya dibanding bulan lalu, dan kita juga melihat bahwa kalau inflasi ditargetkan itu akan bisa dicapai," pungkasnya.(AHL)