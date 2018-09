Rupiah Lemah, Menkeu Pastikan Fundamental Ekonomi Tetap Kuat

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat meskipun nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dengan menyentuh level Rp14.900-an per USD.



Menurut dia, fundamental ekonomi seharusnya tidak membuat rupiah melemah terlalu dalam seperti sekarang. Namun tekanan global yang begitu kuat menjadi sentimen negatif yang menyebabkan hampir seluruh mata uang melemah terhadap dolar AS.

"Indonesia punya struktur ekonomi yang berbeda dari (negara) emerging yang lain. Dari kebijakan fiskalnya yang lebih hati-hati," kata dia ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa, 4 September 2018.



Dirinya menambahkan, pemerintah berupaya defisit transaksi berjalan (CAD) di bawah dua persen. Selain itu, primary balance juga mendekati nol persen, ditambah dengan upaya menjaga neraca pembayaran agar tidak defisit dan menjadi sentimen negatif.



"Maka kita berharap dengan kehati-hatian Indonesia akan dibedakan dengan emerging country lain yang fundamental lebih rapuh dan kebijakan ekonomi tidak mencerminkan fondasi mereka," jelas dia.



Di sisi lain, pemerintah juga menjaga agar para spekulan tidak mengambil keuntungan dari kondisi sekarang. Menurut Sri Mulyani, pemerintah akan bersinergi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengurangi sentimen tersebut.



"Ada pihak-pihak yang menggunakan kesempatan untuk ambil keuntungan untuk dirinya sendiri. Maka tindakan yang dilakukan oleh kami bersama OJK dan BI untuk memonitor secara sangat tegas dan detail dari pelaku ekonomi yang coba melakukan profit taking," pungkasnya.







(SAW)