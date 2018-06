Tiga Hal tak Tersentuh Pelemahan Rupiah

Jakarta: Ada tiga hal yang tak tersentuh efek negatif pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Pemerintah meyakini kebijakan fiskal, moneter, dan neraca pembayaran aman, sehingga vulnerability atau kerawanan dapat ditekan.



"Dari sisi fiskal, defisit tetap kita jaga," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani usai sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018, di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis, 28 Juni 2018.

Menurut Sri, pemerintah akan terus meng-update jadwal penerbitan surat utang, pelaksanaan dari sisi penerimaan serta belanja. Langkah ini penting buat menjaga kepercayaan.



Ia menambahkan kebijakan moneter sudah disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo. Salah satunya dengan pengoptimalan instrumen yang dimiliki dengan menaikkan suku bunga 7 Days Reverse Repo Rate untuk stabilitas rupiah.



"Dari sisi external balance akan kami perbaiki meski ini hanya akan memberikan dampak untuk jangka panjang menengah," tambahnya.



Selain itu, sentimen pasar maupun faktor yang sifatnya fundamental cukup berperan dalam pelemahan nilai tukar rupiah. Sedangkan yang sifatnya relatif, seperti perubahan kebijakan di Amerika, pengurangan dolar dan arus modal akan dilakukan langkah-langkah mitigasi.



"Jadi kita lihat kalau mencerminkan suatu fundamental dan kekuatan ekonomi yang tidak berubah atau bergerak jauh dari faktor positif, kita lihat sebagai adjustment yang normal," imbuhnya.



Sebelumnya, mengutip Yahoo Finance, Kamis, 28 Juni 2018, nilai tukar rupiah terhadap USD berada di posisi Rp14.026 per USD. Sementara itu, indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, naik 0,64 persen menjadi 95,278 pada akhir perdagangan.



Sementara itu, saham-saham di Wall Street berakhir lebih rendah pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Pelemahan terjadi karena investor mencerna sejumlah berita perusahaan dan data ekonomi. Selain itu, keputusan pengenaan tarif oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump turut memberikan beban terhadap pasar saham AS.









(AHL)