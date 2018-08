BI Sudah Prediksi Rupiah Bakal Melemah

Jakarta: Bank Indonesia (BI) sudah memprediksi rupiah pelemahan rupiah ke level Rp14.600 per USD.



Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur BI Dody Budi Waluyo mengatakan karena BI sebenarnya sudah melihat ada dua faktor yang membuat rupiah tersungkur di perdagangan akhir pekan ini.

Ia menyebut dua faktor tersebut adalah rencana The Fed yang akan menaikkan suku bunga dan tidak ada hasil positif dari upaya pencegahan pertemuan Tiongkok dan Amerika Serikat.



"Jadi dari dua sisi poin itu, sudah memberikan arahan sisi global ke rupiah," kata Dody di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Jumat, 24 Agustus 2018.



Selain itu, dari sisi regional menurutnya juga memicu rupiah sehingga agak sedikit mendalam. Oleh karena itu BI akan masuk secara fundamental untuk intervensi.



"Tentu makanya kita intervensi," ucap dia.



Mengutip Bloomberg, Jumat, 24 Agustus 2018, rupiah dibuka ke level Rp14.652 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya yang berada di posisi Rp14.638 per USD.



Namun tak beberapa lama kemudian gerak mata uang Garuda ini terus tertekan ke level Rp14.657 per USD. Rupiah melemah hingga mencapai 20 poin atau setara 0,14 persen. Sementara itu rentang gerak rupiah pada perdagangan pagi ini berada di posisi Rp14.652 per USD hingga Rp14.659 per USD.



Sedangkan mencatat data Yahoo Finance, rupiah berada di level Rp14.652 per USD atau bergerak hingga mencapai 27 poin yang setara 0,18 persen. Sebelumnya rupiah berdasarkan data ini berada di Rp14.625 per USD.





