Rupiah Melemah, DPR Disarankan Revisi UU Devisa

Jakarta: DPR dinilai perlu merevisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. Hal itu perlu dilakukan untuk mengantisipasi pelemahan nilai tikar rupiah.



"Kemungkinan untuk merevisi UU Lalin Devisa perlu dipertimbangkan oleh parlemen dalam jangka panjang ke depan. Kalau PSI dipercayakan rakyat duduk disana, akan kita kaji dan dorong ke sana," kata Juru Bicara Bidang Ekonomi, Industri, dan Bisnis PSI, Rizal Calvary Marimbo dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 24 April 2018.



Rizal mengatakan, pemerintah membutuhkan stabilitas nilai tukar untuk mendorong investasi ke sektor ril. Pasalnya, fluktuasi nilai tukar kerap mempersulit dunia usaha dalam menyusun rencana anggaran investasi, modal kerja, atau proyeksi bisnis.



"Instabilitas ini kurang baik bagi iklim investasi. Rrencana bisa berubah-ubah proyeksinya. Costing dan pricing berubah-ubah," ujarnya.



Rizal mengatakan, instabilitas pasar uang ini membuat dana asing yang masuk tidak berlanjut ke investasi di sektor ril. Dana tersebut tersangkut beberapa saat di pasar saham, surat berharga, atau dipasar uang.



"Situasi ini hanya menguntungkan para spekulan asing. Mereka masukan dananya bukan ke sektor ril, karena dianggap tidak menarik, ribet, low rate of return, dan kelamaan. Terus dananya dibelikan beli saham, surat utang negara (SBI), yang berbunga tinggi itu. Habis itu dia lari lagi, dan biarkan rupiah terkapar," imbuhnya.



Seperti diketahui, perdagangan Senin 23 April 2018), dolar AS ditutup Rp13.988, dan terendah di Rp 13.955. Pelemahan ini disebabkan oleh perbaikan data ekonomi AS. Hal ini memicu ekspektasi pelaku pasar terhadap kenaikan suku bunga Bank Sentral AS atau The Federal Reserve (The Fed) lebih dari tiga kali.



Kenaikan ini membuat perusahaan energi kakap seperti Pertamina dan PLN memborong minyak untuk meningkatkan cadangan (fuel reserve). "Jadi, ini memang musim berburu dolar," ucap dia.



Meski demikian, Rizal mengatakan, revisi ini tidak boleh menimbulkan instabilitas baru. Revisi harus tetap mempertimbangkan aspek kekebasan pasar sebab ini merupakan fundamental ekonomi Indonesia yang perlu dijaga.



"Kita tentu tidak bisa membatasi secara mutlak transaksi, keluar masuk arus modal, dan sebagainya, nanti presedennya buruk," ucap dia.



Namun, kebebasan devisa itu tidak boleh terlalu mutlak. Pada tahap dan wilayah tertentu, peran negara sangat penting dalam melakukan pengawasan. Sebab bila kebebasan devisa itu sudah membahayakan perekonomian dan menghambat investasi di dalam negeri serta menimbulkan krisis, kebebasan devisa itu perlu diatur.









(FZN)