Perkembangan AS dan Perang Dagang Buat Rupiah Melemah

Jakarta: Bank Indonesia (BI) menyebutkan kondisi rupiah yang melemah sekarang ini disebabkan oleh kondisi global. Hal ini tentu disayangkan lantaran Indonesia baru saja mendapatkan kenaikan peringkat utang dari lembaga pemeringkat internasional Moody's Investor Service dari Baa3 menjadi Baa2 dengan outlook stabil.



Pagi tadi rupiah terpantau melemah dibandingkan dengan perdagangan sore di hari sebelumnya di posisi Rp13.766 per USD. Mengutip Bloomberg, Rabu, 18 April nilai tukar rupiah dibuka melemah ke Rp13.773 per USD, sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.587 per USD.

"Kita tahu di luar ada perkembangan khususnya di Amerika Serikat dan kemudian perang dagang (antara AS dan Tiongkok)," kata Gubernur BI Agus DW Martowardojo, ditemui di Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, 18 April 2018.







Kepala Departemen Pengelolaan Moneter BI Doddy Zulverdi menambahkan pelemahan rupiah sebenarnya masih dalam kondisi terkendali. Hal itu terjadi meski kondisi global masih dipenuhi dengan ketidakpastian akibat perang dagang dan ketegangan geopolitik.



"Dengan situasi global yang belum pasti walau satu sisi perang dagang sudah mereda tapi belum selesai. Belakangan juga muncul geopolitik di Timur Tengah yang menjadi fakta bahwa dalam kondisi demikian rupiah relatif stabil. Ini menunjukkan ada dukungan dari (ekonomi) domestik," jelas dia.



Lebih lanjut, menurut Doddy, kondisi dalam negeri yang masih terjaga membuat pelemahan bisa lebih stabil. Jika tidak, rupiah bisa saja melemah lebih dalam seperti yang terjadi sebelum kenaikan suku bunga AS pertengahan Maret lalu.



"Karena mungkin kalau enggak ada itu (kondisi dalam negeri yang stabil) rupiah bisa melemah lagi di saat global masih belum stabil ditambah risiko geopilitik. Walau enggak membuat rupiah menguat tapi setidaknya di tengah kondisi global dan permintaan valas domestik meningkat masih stabil itu menujukan kepercayaan," pungkasnya.









(ABD)