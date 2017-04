Sri Mulyani Bertukar Pikiran dengan Menkeu dari Beberapa Negara

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani bertukar pikiran dengan menteri keuangan dari beberapa negara di dunia dalam Spring Meeting IMF dan World Bank 2017 di Washington DC, Amerika Serikat (AS).



Banyak hal yang dipaparkan Sri Mulyani saat bertemu dengan para menkeu tersebut, mulai dari membahas kapasitas seorang pemimpin hingga perpajakan.

"Saya bicara dengan Menkeu Kanada dan Dirut IKEA, sebagai kapasitas pemimpin suatu report yang disponsori oleh PBB mengenai women empowerment," tutur Sri Mulyani, saat menyampaikan intisari pertemuannya di Washington DC, Selasa 25 April 2017.Dia menuturkan, dirinya juga melakukan kegiatan untuk bertemu dengan menkeu-menkeu yang penting dalam sisi partner terhadap Indonesia. Selain menkeu Kanada, Sri Mulyani juga bertemu dengan Menkeu AS yang baru saja dipilih untuk membahas kerja sama di bidang financial action task force yang termasuk dalam divisi untuk melihat traffic untuk menangani anti money laundering atau financing for terorism."Saya juga berbicara soal perpajakan, di mana Pemerintah Indonesia telah selesai melakukan tax amnesty dan mereformasi perpajakan sementara pemerintah AS sekarang sedang memulai reformasi perpajakan," jelas dia.Kemudian, Sri Mulyani melakukan pertemuan dengan menkeu Jepang untuk membahas hubungan bilateral antara Jepang dan Indonesia khususnya kerja sama ekonomi, investasi, dan hubungan yang dibina sangat baik dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi yang makin sehat."Saya juga bertukar pikiran mengenai bagaimana menciptakan perbaikan dan melindungi kelompok miskin dengan Menkeu India. Saya juga bertemu dengan Menkeu Korsel untuk membahas geopolitik yang berhubungan dengan hubungan di Korut," tambahnya.Selain itu, dirinya juga bertemu dengan Menkeu Swiss, dan berbicara mengenai kondisi ekonomi Eropa dan bagaimana kerja sama ekonomi di Swiss yang diakui dunia dan bagaimana Indonesia bisa meniru kebijakan di bidang pendidikan dan pelatihan vokasional.Tak hanya berbicara dengan para menkeu, wanita berkacamata itu juga berkesempatan diundang dalam event yang membahas mengenai kondisi emerging market. Dia menjelaskan, bagaimana ketahanan emerging market dalam menghadapi kecenderungan ekonomi dunia terutama dalam menghadapi proteksionisme dan antiglobalisasi yang terjadi di negara-negara barat."Banyak pemikiran yang dilakukan dalam kesempatan itu, bagaimana negara emerging market mempersiapkan diri dalam menghadapi kenaikan suku bunga The Fed," ungkapnya.(AHL)