Gubernur Bank Sentral Dunia Berbagi Pengalaman di Bali

Nusa Dua: Bank Indonesia (BI) berencana menggelar forum bank sentral tingkat dunia. Forum tersebut diinisiasi oleh BI dan Federal Reserve Bank of New York di sela-sela kegiatan pertemuan tahunan International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB) 2018.



Direktur-Kepala Departemen Komunikasi BI Agusman mengatakan sejumlah gubernur bank sentral dari berbagai negara akan hadir dalam forum tersebut. Adapun forum bank sentral akan diadakan pada Rabu pagi, 10 Oktober 2018.

"Gubernur Bank Sentral Filipina, Gubernur Bank Sentral Afrika Selatan, Gubernur Bank Sentral Meksiko, Gubernur Bank Sentral Malaysia, dan Kepala SWIFT (akan hadir dalam forum tersebut)," kata Agusman, di Bali.







Agusman menambahkan Gubernur Bank of England (BoE) Mark Carney akan memberikan pidato kunci dalam forum tersebut. Dalam forum ini, lanjut Agusman, masing-masing kepala bank sentral akan memberikan pengalaman dan bertukar informasi.



Misalnya, masih kata Agusman, terkait tatanan ekonomi global, dampak teknologi terhadap perkembangan sektor keuangan, dan perubahan iklim terhadap stabilitas sistem keuangan. Informasi dan pertukaran pengalaman sangat penting dalam rangka bersama-sama menjaga stabilitas perekonomian dunia.



"Gubernur BI (Perry Warjiyo) akan persentasi perkembangan terkini ekonomi Indonesia. Sementara Presiden Fed New York (John C Williams) akan persentasi mengenai perkembangan terkini kebijakan Amerika Serikat," pungkas dia.









(ABD)