Kemendag: Indonesia-AS Berkomitmen Tingkatkan Nilai Perdagangan

New York: Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Arlinda menyatakan Republik Indonesia dan Amerika Serikat (AS) berkomitmen meningkatkan nilai perdagangan masing-masing negara. Diharapkan komitmen ini berkontribusi positif terhadap kedua belah pihak.



"Indonesia dan AS memiliki keinginan yang sama guna meningkatkan hubungan perdagangan," kata Arlinda, dalam acara Business Matching Indonesia-USA yang diselenggarakan di Konjen RI di New York, Amerika Serikat, seperti dikutip dari Antara, Jumat, 18 Januari 2019.

Arlinda ketika memberikan kata sambutan dalam acara tersebut memaparkan pada periode Januari hingga Oktober 2018 perdagangan antara kedua negara meningkat 2,6 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.



Menurut dia, pada saat ini juga terjadi peningkatan korporasi yang berasal dari Negeri Paman Sam yang ingin berinvestasi di dalam Indonesia. Dirinya menambahkan dalam rangka menunjukkan keseriusan tersebut, pada rangka kunjungan Mendag ke AS, pihaknya membawa pengusaha dari sekitar 15 perusahaan.



Sebagaimana diwartakan, Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyambut 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan mengawali kunjungan diplomasi perdagangan Indonesia di 2019 ini ke AS.



"Kunjungan kerja sekaligus misi dagang ini dilakukan karena AS merupakan salah satu negara terpenting tujuan ekspor Indonesia dan sumber investasi asing saat ini. Melalui kunjungan kerja ini, Indonesia terus menjaga dialog terbuka untuk memperkuat kemitraan perdagangan dan investasi dengan AS," jelas Enggartiasto.



Delegasi bisnis Indonesia yang menyertai kunjungan kerja Mendag terdiri dari para pengusaha yang berminat mengembangkan ekspor dan impor dengan AS, serta melakukan investasi baik di AS maupun di Indonesia.



Hal ini merupakan kelanjutan dari kunjungan kerja pada Juli 2018, di mana Mendag RI dan Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross antara lain sepakat untuk meningkatkan perdagangan dua arah dari USD28 miliar saat ini menjadi USD50 miliar.





(ABD)