Ditjen Pajak Bisa Akses Data Perpajakan Pertamina

Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mendapatkan akses data secara sukarela yang diberikan oleh PT Pertamina (Persero). Akses tersebut diberikan dalam rangka interaksi data perpajakan. Hal ini ditandai dengan peresmian integrasi langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirjen Pajak Robert Pakpahan, dan Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik.



Robert dan Massa pun telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam rangka Pengembangan Aplikasi Bukti Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Melalui Program Joint Development. Pengembangan aplikasi e-Bupot yang akan dilakukan mencakup e-Bupot host-to-host dan eBupot web-based untuk PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta selain Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

"Integrasi ini merupakan kesepakatan Menkeu dan Menteri BUMN akhir 2016 supaya mengurangi dispute penghitungan pajak antara DJP dengan BUMN," kata Robert di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu, 21 Februari 2018.



Data tersebut nantinya akan diberikan langsung pada Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Data informasi perusahaan yang diberikan berupa data pembelian dan penjualan, pembayaran gaji, dan transaksi dengan pihak ketiga lainnya serta otomasi pelaksanaan kewajiban perpajakan melalui fasilitas elektronik seperti e-faktur (faktur pajak), e-bupotput (bukti potong/pungut), e-billing (pembayaran), dan e-filing (pelaporan SPT).



Selain mendapatkan data tentang Pertamina, data tentang transaksi yang dilakukan Pertamina dengan pihak ketiga juga akan digunakan untuk membantu pihak ketika itu dimaksud untuk menjalankan kewajiban perpajakan mereka, termasuk sebagai data untuk pengisian laporan SPT secara otomatis (pm-populated).



Sejauh ini hasil yang didapat dari keterbukaan data pihak ketiga di antaranya yakni pada tahun 2017 KPP Wajib Pajak Besar Tiga yang mengadministrasikan perpajakan PT Pertamina (Persero) telah mengirimkan data belanja periode 2014-2016 dengan nilai mencapai Rp141 triliun kepada 330 KPP di seluruh lndonesia. Selanjutnya, di awal tahun ini KPP WP Besar Tiga juga telah mengirimkan data penjualan untuk 2016 dengan nilai mencapai Rp381 triliun ke 343 KPP lokasi di seluruh Indonesia.



Keterbukaan sukarela wajib pajak ini menandai dimulainya era baru kepatuhan pajak berbasis kerja sama antara otoritas dan pembayar pajak (cooperative compliance). Dalam pendekatan cooperative compliance, kepatuhan pajak ditempatkan dalam perspektif yang holistik dan end-to-end yakni dimulai dari titik awal terjadinya transaksi hingga titik akhir yaitu pajak dibayar secara benar dan tepat waktu.



Dengan demikian fokus DJP tidak lagi hanya pada menguji kepatuhan setelah pelaporan SPT tapi membantu memastikan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar sejak awal (right from the start). Bagi wajib pajak, transparansi dan keterbukaan wajib pajak merupakan bagian dari paradigma modern di mana kepatuhan pajak menjadi salah satu komponen pokok dari sistem pengendalian internal perusahaan.



Sejalan dengan prinsip-prinsip good corporate governance, dengan menerapkan tata kelola perpajakan maka manajemen dapat mengurangi risiko bagi perusahaan. termasuk meminimalkan potensi timbulnya sengketa, dan menghindari proses pemeriksaan yang panjang sehingga dapat menekan biaya kepatuhan wajib pajak.



Melalui pendekatan cooperative compliance seperti program integrasi data ini, DJP berharap semakin banyak wajib pajak akan membangun sistem tata kelola perpajakan yang lebih baik untuk memastikan kepatuhan pajak menjadi fitur integral dari proses bisnis mereka dan menekan biaya kepatuhan. Sebab, dalam pembicaraan awal, ada delapan BUMN yang rencananya diintegrasikan.



"Waktu rapat awal ada delapan BUMN yang akan kerjasama besar, Pertamina PLN, Telkom, PGN, dan empat bank Himbara. Setelah ini smooth, karena harus dibahas. Mungkin BUMN lain yang delapan ini akan menyusul kerja sama untuk integrasi data," jelas Robert.







(SAW)