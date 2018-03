Indonesia Harus Persiapkan Diri Hadapi Perang Dagang AS-Tiongkok

Jakarta: Indonesia harus mempersiapkan diri untuk menjaga kawasan dalam mengantisipasi dampak perang dagang antara Amerika Serikat (AS) danTiongkok. Pengamat Pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menuturkan persiapan ini perlu dilakukan untuk mengamankan kawasan.



"Bukan bersiap-siap untuk diserang tetapi bersiap-siap mengamankan kawasan, karena ini menjadi alur laut utama untuk terjadinya konstelasi ketegangan sehingga bagaimana pun dampaknya kepada kita," kata Conny di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 24 Maret 2018.

Dia menjelaskan perang dagang ini bisa menjadi permulaan perang militer di kawasan, khususnya Laut China Selatan, oleh dua raksasa dunia, AS dan Tiongkok. Terlebih, Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson telah mengirimkan sinyal untuk memperkuat militer AS di Laut China Selatan.



"Apapun itu, kita segera merefleksikan diri supaya tidak terkena dampak. Jadi bagaimana kita bisa memperkuat negara sendiri," kata Connie.



Tiongkok, lanjut Connie, belajar mengembangkan diri dari sisi industri dan melahirkan kekuatan ekonomi baru berkat dampak perang Amerika dan Timur Tengah pada 30 tahun lalu. Karenanya, Indonesia harus berani dan belajar dari Tiongkok.



"Harus berani kita sosialisasikan adalah kekuatan militer. Itu sebenarnya memperkuat kekuatan ekonomi bukan dari aspek langsung tetapi tidak langsungnya misalnya pembangunan industri (pertahanan)," ujar dia.



Perang dagang antara dua negara tersebut dimulai lantaran Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menandatangani Surat Keputusan untuk menerapkan tarif perdagangan senilai USD60 miliar atau sekitar Rp827 triliun bagi seluruh barang Tiongkok yang masuk ke negara tersebut.



Sementara itu, Tiongkok pun tidak tinggal diam. Mereka balik mengancam dengan meninjau ulang 128 produk dari Negeri Paman Sam.





(SCI)