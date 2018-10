Sisi Negatif Inflasi Rendah bagi Ekonomi Indonesia

Jakarta: Angka inflasi sepanjang empat tahun terakhir relatif terkendali atau berada di bawah kisaran 3,5 persen plus minus 1 persen. Rendahnya inflasi diklaim sebagai sebuah prestasi oleh pemerintah.



Namun, menurut Peneliti Institute Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira, rendahnya inflasi justru berbahaya jika dicermati dari sisi pertumbuhan konsumsi.

Tercatat, ekonomi indonesia hanya mampu tumbuh 5,1 persen pada kuartal III-2018 atau turun dari kuartal sebelumnya yang sebesar 5,27 persen. Artinya, sektor konsumsi melambat alias daya beli masyarakat masih rendah.



"Inflasi rendah itu semu dan Jepang sedang menderita inflasi rendah itu kabar tidak baik," kata Bhima saat ditemui Medcom.id di GoWork Pasific Place, Jakarta, Kamis, 25 Oktober 2018.



Bhima mengungkapkan, pertumbuhan konsumsi sebesar lima persen tidak bisa dianggap sebagai kuatnya daya beli masyarakat. Sebab, 56 persen ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor konsumsi rumah tangga, sedangkan konsumsi hanya tumbuh lima persen.



"Artinya orang akan menahan konsumsi dan lebih banyak menabung. Hal itu terjadi di Jepang dan hal itu engga bagus karena daya dorongnya lemah," imbuh dia.



Ditambahkan Bhima, rendahnya inflasi bukan berarti pemerintah berhasil mengendalikan harga tetapi banyak pedagang memilih memangkas marginnya demi mempertahankan harga.



"Pertanyaannya sampai kapan si pedagang bisa memotong margin. Ada yang dikorbankan misal mau rekrut karyawan ditunda, beli mesin baru ditunda dan nanti multiplayer efeknya ke belakang," pungkas Bhima.



Seperti diketahui, dalam dua bulan terakhir, Indonesia mengalami deflasi berturut-turut. Data terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2018, Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,18 persen atau terendah sejak April 2016.









(SAW)