Menko Darmin Sebut Rupiah Masih Berpeluang Menguat

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai kondisi global masih belum stabil untuk menopang penguatan rupiah. Meskipun dirinya menyebut kondisi rupiah saat ini sudah lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa waktu lalu.



"Ini situasinya belum tenang betul. Karena Amerika dengan Tiongkok masih ancam-ancaman. Jadi situasi belum tenang," kata Darmin ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 7 Juni 2018.

Rupiah berhasil keluar dari level Rp14.000 per USD. Sebelumnya rupiah sempat terlempar mencapai lebih dari Rp14.100 per USD disebabkan oleh perkembangan global, terutama di Amerika Serikat.



Pagi tadi melansir Bloomberg, rupiah dibuka di Rp13.868 per USD dengan day range antara Rp13.860 hingga Rp13.868 per USD. Sedangkan menurut Yahoo Finance, nilai tukar rupiah berada di posisi Rp13.645 per USD.



Darmin menambahkan, rupiah masih berpeluang menguat jika tekanan global mulai mereda. Hanya saja dirinya mengatakan, dalam waktu dekat ini perkembangan global masih akan mempengaruhi gerak rupiah.



"Ada (ruang rupiah menguat), tetapi jangan dianggap ini sudah settle sudah stabil, belum (stabil). Ini masih bisa bergerak tapi kalau tidak ada apa-apa, bisa menguat lagi sedikit," jelas dia.









(AHL)