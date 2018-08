Aturan Pajak Pertambangan Mineral Baru akan Tingkatkan Penerimaan Negara

Makro Menkeu: Pajak jadi Tulang Punggung Negara Sabtu, 14 Jul 2018 12:33 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pajak merupakan tulang punggung negara.

Makro Menkeu Berharap Momentum Perbaikan Penerimaan Pajak Berlanjut Sabtu, 14 Jul 2018 10:31 Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan 14 Juli sebagai Hari Pajak.

Makro Akuntansi UKM Permudah UMKM Lakukan Pembukuan Pajak Rabu, 11 Jul 2018 07:54 Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) saat ini dituntut untuk melakukan pembukuan terhadap neraca keuangan.

Makro Ditjen Pajak Belum Berencana Mengenakan Pajak Harta Warisan Rabu, 11 Jul 2018 07:43 Tidak ditampik wacana mengenakan pajak pada laba ditahan atau retained earnings dan harta warisan memang pernah dibicarakan.

Makro Menkeu Bantah Rencana Penghentian Tunjangan Guru tunjangan hari raya Kamis, 09 Aug 2018 20:13 Kamis, 09 Aug 2018 20:13 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah rencana penghentian tunjangan guru di daerah.

Makro BI-Bank Sentral Australia Perpanjang Kerja Sama Pertukaran Mata Uang bank indonesia Kamis, 09 Aug 2018 14:35 Kamis, 09 Aug 2018 14:35 Bank Indonesia dan Reserve Bank of Australia sepakat untuk memperpanjang kerja sama Bilateral Local Currency Swap Arrangement (BCS…

Makro Kemenkeu Masih Kaji Penerbitan Panda Bond utang luar negeri Kamis, 09 Aug 2018 09:46 Kamis, 09 Aug 2018 09:46 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku masih akan mengkaji penerbitan obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN) dalam denominasi …

Makro Jokowi Teken Aturan Pajak Baru bagi Pengusaha Tambang Mineral pertumbuhan ekonomi Kamis, 09 Aug 2018 07:17 Kamis, 09 Aug 2018 07:17 Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken payung hukum mengenai perlakuan pungutan negara bagi pelaku usaha di sektor pertambang…

Makro Ajang Internasional Diragukan Mampu Dorong Ekonomi RI ekonomi indonesia Rabu, 08 Aug 2018 15:41 Rabu, 08 Aug 2018 15:41 Institute for Development of Economic and Finance (Indef) meragukan ajang internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia aka…

Makro Dorong Ekspor, Indonesia Perlu Bersaing dengan Negara Kompetitor ekspor Rabu, 08 Aug 2018 15:35 Rabu, 08 Aug 2018 15:35 Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai Indonesia perlu bersaing dengan negara kompetitor untuk meningka…

Makro Indef Perkirakan Ekonomi Indonesia Turun di Kuartal III-2018 pertumbuhan ekonomi Rabu, 08 Aug 2018 13:16 Rabu, 08 Aug 2018 13:16 Institute for Development of Economic and Finance (Indef) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi di kuartal II-20…

Makro Lelang SBSN Serap Rp5,17 Triliun surat utang Rabu, 08 Aug 2018 13:01 Rabu, 08 Aug 2018 13:01 Pemerintah menyerap dana Rp5,17 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Selasa, dengan total penaw…