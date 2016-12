Desember 2016, BI Prediksi Inflasi Jatim Naik 0,47%

Metrotvnews.com, Surabaya: Kepala Divisi Pengembangan Ekonomi Bank Indonesia (BI) perwakilan Jawa Timur (Jatim) Budi Widihartanto memperkirakan inflasi Jatim pada Desember 2016 mencapai 0,47 hingga 0,57 persen atau bakal lebih tinggi dari inflasi pada November 2016 sebesar 0,33 persen. Inflasi ini didorong tingginya harga beberapa komiditi di pasaran di beberapa daerah di Jatim.



"Inflasi ini didorong karena tingginya beberapa harga komoditi di Jatim," kata Budi, sebagaimana diberitakan Sabtu (31/12/2016).

Misalnya harga beberapa komoditi di Pasar Wonokromo Surabaya, harga telur yang sebelumnya di kisaran Rp18 ribu per kilogram (kg) naik menjadi Rp22 ribu per kg. Kemudian cabai rawit Rp50 ribu per kg naik menjadi Rp80 ribu per kg, lalu harga beras yang sebelumnya Rp9.000 per kg naik menjadi Rp11.500 per kg.Indeks Harga konsumen (IHK) di Jatim yang mendorong inflasi terbesar adalah bawang merah mencapai 0,39 persen. Kemudian diikuti oleh bawang putih sebesar 0,18 persen, rokok kretek filter 0,16 persen, emas perhiasan 0,16 persen, akademi/perguruan tinggi 0,15 persen, cabai merah 0,12 persen, cabai rawit 0,11 persen, gula pasir 0,11. "Terendah adalah sekolah dasar 0,09 persen dan kontrak rumah 0,08 persen," katanya.Ada 10 komoditi penahan laju inflasi, yakni bensin 0,43 persen, beras 0,14 persen, daging ayam ras 0,13 persen, telur ayam ras 0,13 persen, semen 0,11 persen, telepon seluler 0,10 persen, angkutan udara 0,10 persen, solar 0,04 persen, tempe 0,03 persen, dan wortel 0,02 persen. "Bensin menjadi pendorong terbesar penaha laju inflasi ini, karena banyaknya masyarakat yang menggunakan bensin khususnya pada liburan panjang akhir-akhir ini," jelas dia.Penahan laju inflasi ini, menurut Budi, tak luput peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengambil alih langsung penyebaran bahan pangan di Jatim. Ada delapan bahan pokok yang kini diawasi oleh TPID Jatim. Di antaranya adalah beras, gula, bawang merah, bawang putih dan minyak goreng."Ini merupakan usulan BI dan OJK selaku Tim TPID, nantinya mereka akan fokus pada pengendalian harga untuk menekan laju inflasi 2017," pungkasnya.(AHL)