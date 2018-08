Modal Asing yang Masuk SBN Capai Rp18,5 Triliun

Makro Indef Perkirakan Ekonomi Indonesia Turun di Kuartal III-2018 Rabu, 08 Aug 2018 13:16 Institute for Development of Economic and Finance (Indef) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi di kuartal II-20…

Makro Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi di Kuartal II Diprediksi Temporer Rabu, 08 Aug 2018 11:20 Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di kuartal II-2018 hanya …

Makro Implementasi RPJP Ekonomi Dinilai Masih Belum Jelas Selasa, 07 Aug 2018 19:26 Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional terutama sektor bisnis dinilai belum menunjukan arah yang jelas.

Makro Ditjen Bea Cukai Ajak Eksportir Manfaatkan Fasilitas Fiskal Selasa, 07 Aug 2018 11:41 Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajak para eksportir untuk memanfaatkan fasilitas fi…

Makro Darmin Nilai Kejelasan Capres-Cawapres Bikin Pasar Tenang pertumbuhan ekonomi Jumat, 10 Aug 2018 13:45 Jumat, 10 Aug 2018 13:45 Kejelasan soal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan membuat pa…

Makro Kepastian Capres-Cawapres Beri Sentimen Positif bagi Perekonomian pertumbuhan ekonomi Jumat, 10 Aug 2018 11:16 Jumat, 10 Aug 2018 11:16 Kepastian siapa yang akan maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 terjawab sudah.

Makro Aturan Pajak Pertambangan Mineral Baru akan Tingkatkan Penerimaan Negara perpajakan Kamis, 09 Aug 2018 23:09 Kamis, 09 Aug 2018 23:09 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bidang Usaha Pert…

Makro Menkeu Bantah Rencana Penghentian Tunjangan Guru tunjangan hari raya Kamis, 09 Aug 2018 20:13 Kamis, 09 Aug 2018 20:13 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membantah rencana penghentian tunjangan guru di daerah.

Makro BI-Bank Sentral Australia Perpanjang Kerja Sama Pertukaran Mata Uang bank indonesia Kamis, 09 Aug 2018 14:35 Kamis, 09 Aug 2018 14:35 Bank Indonesia dan Reserve Bank of Australia sepakat untuk memperpanjang kerja sama Bilateral Local Currency Swap Arrangement (BCS…

Makro Kemenkeu Masih Kaji Penerbitan Panda Bond utang luar negeri Kamis, 09 Aug 2018 09:46 Kamis, 09 Aug 2018 09:46 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku masih akan mengkaji penerbitan obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN) dalam denominasi …

Makro Jokowi Teken Aturan Pajak Baru bagi Pengusaha Tambang Mineral pertumbuhan ekonomi Kamis, 09 Aug 2018 07:17 Kamis, 09 Aug 2018 07:17 Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken payung hukum mengenai perlakuan pungutan negara bagi pelaku usaha di sektor pertambang…

Makro Ajang Internasional Diragukan Mampu Dorong Ekonomi RI ekonomi indonesia Rabu, 08 Aug 2018 15:41 Rabu, 08 Aug 2018 15:41 Institute for Development of Economic and Finance (Indef) meragukan ajang internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia aka…