Bangun SDM, Pemerintah Kucurkan Rp500 Triliun untuk Pendidikan

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) fokus membangun kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan anggaran untuk pendidikan yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas SDM di dalam negeri.



Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah berinvestasi di SDM dengan menganggarkan sebanyak Rp440 triliun hanya untuk anggaran pendidikan tahun ini. Sementara tahun depan, pemerintah menaikkan anggaran pendidikan mencapai Rp490 triliun atau hampir Rp500 triliun.

"Tapi banyak yang belum puas dengan hasilnya. Maka kalau pemerintah keluarkan hampir Rp500 triliun untuk pendidikan," kata dia, dalam Dialog Lintas Generasi: Melanjutkan Estafet Pembangunan Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045, di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu, 31 Oktober 2018.



Dirinya menambahkan besarnya anggaran pemerintah untuk mengembangkan SDM tadi sering kali dinilai belum cukup oleh sejumlah pihak. Namun demikian, pemerintah terus berupaya mencari solusi baru demi tercapainya perbaikan kualitas SDM di Indonesia.



"How we are going to connect the solution. Jadi menurut saya, pemerintah sekarang itu ternyata ide banyak, masalah banyak, tapi ide menyelesaikan masalah juga banyak," jelas dia.



Selain itu, untuk mencapai generasi emas maka pemerintah harus bisa keluar dari middle income trap. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini berharap generasi milenial yang sekarang ada bisa menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi oleh Indonesia.



"Jadi kalau mau diselesaikan dengan birokrasi, infrastruktur, dan birokrasi yang rigid, ya 100 tahun lagi baru bisa selesai. Jadi milenial punya cara sendiri untuk melihat masalah, kemudian meng-connect apa yang ada dan propose apa solusinya," pungkasnya.





