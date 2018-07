Mata Uang Tiongkok Dinilai Sengaja Melemah Hadapi Perang Dagang

Jakarta: Pemerintah Tiongkok dinilai sengaja membuat mata uang mereka yakni yuan melemah dalam beberapa bulan terakhir. Langkah ini merupakan strategi dari Tiongkok dalam menghadapi kebijakan perang dagang yang dijalankan Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump.



Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan apa yang dilakukan oleh Tiongkok adalah membuat ekspor mereka lebih murah, terlebih AS menerapkan bea masuk yang lebih tinggi terhadap beberapa produk asal Tiongkok.

"Jadi kelihatannya Tiongkok dalam menghadapi perang dagang itu mengambil langkah memang membiarkan mata uangnya melemah karena dia ingin supaya, saya kira, supaya ekspornya lebih murah di mana-mana," kata Darmin, di Kemenko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Rabu, 25 Juli 2018.







Dalam periode dua bulan terakhir, mata uang yuan tercatat melemah sampai lima persen. Tak hanya membuat yuan melemah, bank sentrak Tiongkok juga menyalurkan dana besar kepada perbankan supaya mata uangnya melemah.



"Itu semua menunjukkan bahwa mereka memang secara sadar menginginkan mata uangnya melemah. Kita melihat pelemahan mata uang di regional (terhadap USD) itu kan masih berjalan walaupun makin kecil-kecil perubahannya," jelas dia.



Dirinya menambahkan faktor AS masih menjadi alasan utama kenapa mata uang hampir seluruh negara melemah, terlebih rencana bank sentral AS yaitu the Fed yang masih akan menaikkan suku bunganya yang akan berdampak pada penguatan dolar AS.



"Sebenarnya penyebabnya bukan langkah yang ditempuh Tiongkok, tapi bank sentral Amerika juga menjelaskan mereka akan firm untuk mendorong supaya istilah yang mereka pakai inflasinya meningkat. Artinya mereka akan menaikkan suku bunga," pungkasnya.









