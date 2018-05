Rupiah Masih Tertekan, BI: Jangan Ada yang Panik

Jakarta: Bank Indonesia (BI) meminta pasar keuangan tidak panik dengan kondisi nilai tukar rupiah yang masih tertekan oleh dolar Amerika Serikat (USD). Pasalnya, bank sentral menilai kondisi tersebut tetap terkendali dengan baik dan rupiah tetap stabil di tengah tekanan yang ada.



Pada penutupan perdagangan akhir pekan ini rupiah terpantau melemah. Melansir Bloomberg, rupiah melemah ke level Rp13.945 per USD dibandingkan pembukaan perdagangan yang berada di Rp13.938 per USD. Rupiah terpantau melemah sebanyak enam poin atau setara 0,04 persen.

"Sampai sejauh ini saya katakan semuanya serba terkendali. Jangan ada yang panik dan jangan ada yang membangun pesimisme. Semuanya masih stabil," tegas Direktur Eksekutif Departemen Pengelolaan Moneter BI Nanang Hendarsah, di Kompleks Perkantoran BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 4 Mei 2018.



Dirinya menambahkan, BI tetap mewaspadai gejolak global yang datang dari AS sehingga menyebabkan rupiah melemah. Namun hal tersebut, lanjut Nanang, tidak harus membuat pasar di dalam negeri menjadi khawatir terlalu berlebihan sehingga rupiah melemah terlalu dalam.







"Memang di dunia sekarang ini ekonomi AS sedang menunjukkan penguatannya. Dan memang sayangnya, negara lain bukan hanya emerging market tapi juga negara maju saat ini kegiatan ekonominya tidak sesuai dengan apa yang diperkirakan. Jadi masih belum pulih secara kuat," jelas dia.



Lebih lanjut, perkembangan ekonomi AS berdampak pada kemungkinan suku bunga AS naik lebih agresif. Meskipun pada pertemuan bulanan the Fed beberapa waktu lalu memutuskan untuk mempertahankan suku bunga, namun gejolak di pasar keuangan global belum mereda.



"Ini direspons dengan peningkatan suku bunga oleh bank sentral pada Maret lalu, dan ekspektasinya akan terus menaikkan suku bunga, dan direspons dengan meningkatnya imbal hasil surat utang AS. Ini yang sebetulnya banyak pengelola dana di global melakukan rebalancing, bukan hanya di Indonesia tapi juga di emerging market lain," pungkasnya.









