Intervensi Bank Indonesia Dinilai Belum Perlu

Jakarta: Ahli Hukum Perdagangan Internasional Shanti Ramchand Shamdasani menilai rencana peningkatan intervensi Bank Indonesia (BI) menjaga nilai tukar rupiah dinilai belum perlu dilakukan. Rupiah yang berada di level Rp14.925 per USD ini masih bisa diatasi oleh strategi pemerintah.



"BI belum saatnya mengintervensi, biarkan pemerintah melakukan treatment," ujar Shanti ditemui di Bumbu Desa Cikini, Jakarta, Rabu, 5 September 2018.

President of ASEAN International Advocacy ini menyebut upaya perbaikan transaksi berjalan dengan menggenjot ekspor dan investasi di dalam negeri sudah tepat dilakukan oleh pemerintah. Target penyelesaian neraca perdagangan untuk mengatasi permasalahan defisit hingga tiga persen dalam satu tahun pun dianggap realistis.



"Ada saatnya dimana kalau dati segi hukum BI harus intervensi untuk menjaga kurs rupiah stabil tapi saya lihat ada saat dimana BI yang harus masuk dan ada saat BI tidak masuk," ujarnya.



Fluktuasi rupiah kali ini paling besar terjadi lantaran adanya tekanan global terutama terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Kondisi tersebut membuat investor banyak menarik dana yang disimpan di negara berkembang dan memilih untuk menyimpan dana di negara maju terkait sentimen negatif.



Langkah memperbaiki defisit transaksi berjalan dengan menerapkan 20 persen biodisel atau B20 juga dinilai bakal berpengaruh signifikan mengurangi impor minyak. Dorongan menerapkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) kepada perusahaan BUMN maupun swasta serta penghentian sementara proyek yang menyerap bahan baku impor juga bakal memiliki andil besar.



"Kalau saat ini teknanan dari dalam misalkan ada spekulan beli sesuatu dalam jumlah besar lalu disimpan terus buat harga naik oke lah. Ini tekanan global, pemerintah yang harus lakukan tritmen dan kebijakan. Tidak melanjutkan proyek PLN oleh Pak Presiden itu sangat bijaksana tepat," ujarnya.





