Bos BCA Minta BI Ikuti Kenaikan The Fed

Jakarta: Bank Indonesia (BI) diminta untuk menyesuaikan tingkat suku bunga acuan atau BI 7 Day Reserve Repo Rate terhadap kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve (the Fed). Pasalnya, penyesuaian ini menjadi salah satu jalan dalam mengantisipasi depresiasi nilai tukar rupiah.



Direktur Utama BCA Jahja Setiaatmadja mengatakan mata uang rupiah bakal tergerus lebih dalam apabila suku bunga acuan tidak disesuaikan dengan kenaikan bunga bank sentral AS. Apalagi jika pelemahan nata uang rupiah nantinya bakal berdampak pada mahalnya impor bahan baku untuk kebutuhan industri dalam negeri.

"Kalau kita enggak menaikkan bunga yang terkena kurs, kurs itu kan merata. Kita semua masih banyak impor, mau itu buat konsumsi dalam negeri maupun ekspor," katanya ditemui di Menara BCA, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin, 9 Juli 2018.



Menurutnya dampak kenaikan suku bunga acuan terhadap bunga kredit tak setinggi dampak depresiasi mata uang Garuda terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Pemerintah, katanya, masih dapat melakukan pelonggaran kebijakan makroprudensial demi mendorong pertumbuhan ekonomi misalnya relaksasi rasio Loan To Value (LTV).



"Nah ini semuanya kalau bunga kredit kan hanya sebagian kecil dari cost suatu perusahaan, kalau harga pokok kan semuanya naik, kalau inflasi kita tinggi, itu bahaya, mengurangi daya beli," imbuh dia.



Namun demikian, bank sentral dinilai tak perlu menaikkan BI 7 Day Reserve Repo Rate bila The Fed mempertahankan bunga acuannya. Saat ini, Suku bunga The Fed telah mencapai kisaran 1,75-2,00 persen atau naik sebanyak 50 basis poin dengan rencana naik hingga 100 basis poin tahun ini.



"Tunggu aja, bulan demi bulan kita. Kalau engga naik bunga ya ngapain naik bunga? Kalau mereka continiously naik kalau kita enggak menaikkan, wah kurs kita bisa terkena," pungkas dia.





(SAW)