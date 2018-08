Menkeu Bantah Rencana Penghentian Tunjangan Guru

Mikro Aturan Baru THR Buat Bisnis Leisure Bergairah Kamis, 14 Jun 2018 11:13 Keputusan pemerintah pada tahun ini untuk memberikan THR secara take home pay membuat bisnis leisure khususnya penginapan …

Metro Bisnis Kemenaker Masih Buka Posko Pengaduan THR Kamis, 14 Jun 2018 11:11 Kementerian Tenaga Kerja masih menerima pengaduan tidak dibayarkannya tunjangan hari raya (THR) karyawan. Kemenaker menegaskan THR…

Mikro Meski Produktivitas Kerja Hanya 10 Hari, Pengusaha Tetap Bayar THR Rabu, 13 Jun 2018 13:11 Apindo Sumut menyatakan hingga saat ini belum menerima laporan dari anggotanya yang tidak membayarkan THR Lebaran 2018 untuk buruh…

Makro THR Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Selasa, 12 Jun 2018 08:51 Momentum Hari Raya Idulfitri diyakini mampu mendongkrak pertumbuhan konsumsi rumah tangga (RT) hingga 5,2 persen pada triwulan II-…

Makro BI-Bank Sentral Australia Perpanjang Kerja Sama Pertukaran Mata Uang bank indonesia Kamis, 09 Aug 2018 14:35 Kamis, 09 Aug 2018 14:35 Bank Indonesia dan Reserve Bank of Australia sepakat untuk memperpanjang kerja sama Bilateral Local Currency Swap Arrangement (BCS…

Makro Kemenkeu Masih Kaji Penerbitan Panda Bond utang luar negeri Kamis, 09 Aug 2018 09:46 Kamis, 09 Aug 2018 09:46 Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku masih akan mengkaji penerbitan obligasi atau Surat Berharga Negara (SBN) dalam denominasi …

Makro Jokowi Teken Aturan Pajak Baru bagi Pengusaha Tambang Mineral pertumbuhan ekonomi Kamis, 09 Aug 2018 07:17 Kamis, 09 Aug 2018 07:17 Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken payung hukum mengenai perlakuan pungutan negara bagi pelaku usaha di sektor pertambang…

Makro Ajang Internasional Diragukan Mampu Dorong Ekonomi RI ekonomi indonesia Rabu, 08 Aug 2018 15:41 Rabu, 08 Aug 2018 15:41 Institute for Development of Economic and Finance (Indef) meragukan ajang internasional yang akan diselenggarakan di Indonesia aka…

Makro Dorong Ekspor, Indonesia Perlu Bersaing dengan Negara Kompetitor ekspor Rabu, 08 Aug 2018 15:35 Rabu, 08 Aug 2018 15:35 Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai Indonesia perlu bersaing dengan negara kompetitor untuk meningka…

Makro Indef Perkirakan Ekonomi Indonesia Turun di Kuartal III-2018 pertumbuhan ekonomi Rabu, 08 Aug 2018 13:16 Rabu, 08 Aug 2018 13:16 Institute for Development of Economic and Finance (Indef) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi di kuartal II-20…

Makro Lelang SBSN Serap Rp5,17 Triliun surat utang Rabu, 08 Aug 2018 13:01 Rabu, 08 Aug 2018 13:01 Pemerintah menyerap dana Rp5,17 triliun dari lelang enam seri Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada Selasa, dengan total penaw…

Makro Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi di Kuartal II Diprediksi Temporer pertumbuhan ekonomi Rabu, 08 Aug 2018 11:20 Rabu, 08 Aug 2018 11:20 Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di kuartal II-2018 hanya …