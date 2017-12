2018 Tahun Politik, Ekonom Beri Peringatan ke Jokowi

Jakarta: Sedikitnya 100 ekonom Indonesia memberikan 'warning' kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait adanya ancaman atau risiko dari aspek perekonomian di tahun politik. Hal itu menyusul ratusan pilkada serentak yang bakal digelar pada 2018 dan disusul pemanasan menjelang Pilpres 2019.



Peringatan itu disampaikan dalam sarasehan kedua dari 100 Ekonom Indonesia yang digelar oleh Institute for Development of Economics and Finance (Indef) di Puri Agung Convention Hall, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2017.

Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan kemungkinan ancaman ekonomi di tahun politik bukan bentuk sinyal negatif atau pesimisme terhadap pemerintah. Namun menjadi peringatan agar momentum politik digunakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi.



"Tapi dengan maksud sebagai peringatan karena ekonomi kita belum tumbuh sesuai potensinya, karena tahun politik mestinya dimanfaatkan sebagai momentum memacu ekonomi kita. Untuk tidak tergoda agar seluruh kebijakan ekonomi sterilisasi dari kepentingan politik," katanya.



Enny menambahkan sarasehan 100 ekonomi Indonesia kembali digelar sebagai bentuk tanggung jawab para ekonom dalam mendukung pemerintah. "Untuk itu kami berharap, dalam sarasehan ini kami melahirkan ide dan saran guna membuat berbagai terobosan, pencapaian kebaikan yang senantiasa ditunggu masyarakat Indonesia," tutur dia.







Dalam kesempatan sama, Presiden Jokowi mengatakan tahun politik semestinya digunakan sebagai momentum memperbaiki ekonomi. Keduanya tak bisa dipisahkan tapi berjalan beriringan dan saling melengkapi.



"Ekonomi di tahun politik itu bukan menakut-nakuti tapi membuat takut. Saya kira kalau kita bersama-sama bisa menghilangkan persepsi ini politik ini ekonomi saya kira ini akan berjalan," ucap Presiden.



Menurut Presiden, pesta demokrasi di Indonesia bukan hal yang baru sehingga masyarakat tak perlu khawatir. Dengan momen pilkada dan pilpres, perekonomian Indonesia dapat menggeliat lantaran banyaknya perputaran uang di masyarakat.



"Justru ada belanja kaos, spanduk, iklan dan itu pasti naik. Artinya mari lah kita mulai bersama-sama. Yang politik main di politik dan ekonomi main lah di wilayah ekonomi," imbuh dia.



Hadir dalam acara tersebut Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa, Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong, Gubernur BI Agus Martowardjojo, dan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.









(ABD)