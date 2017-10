BI: Pelemahan Rupiah karena Faktor Eksternal Hanya Sementara

Metrotvnews.com, Jakarta: Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyatakan pelemahan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp13.540 per USD kemarin disebabkan karena faktor eksternal.



Agus mengatakan kondisi perekonomian di Amerika Serikat sangat berdampak pada pergerakan mata uang Garuda. Dia menjelaskan salah satu yang mendasari yakni penguatan atau optimisme ekonomi Negeri Pamam Sam tersebut yakni pernyataan Presiden AS Donald Trump yang mengusulkan potongan pajak mendapat dukungan dari Partai Republik.

Begitu juga dengan pernyataan Gubernur Bank Sentral AS, the Federal Reserve Janet Yellen yang memberi pesan bahwasannya akan ada kenaikan suku bunga (FFR) di Desember.



"Ini membuat penguatan USD," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu 5 Oktober 2017.



Dia mengatakan, rupiah melemah tak sendirian. Mata uang euro dan poundsterling pun ikut tertekan karena perkembangan referendum Catalunya di Spanyol sehingga membuat mata uangnya ikut melemah terhadap USD.



Namun, mantan Menteri Keuangan ini memastikan pelemahan tersebut bersifat sementara. Kendati demikian otoritas tetap mencermati perkembangan ekonomi AS, dan yang terpenting pemulihan ekonomi nasional.



"Yang penting kita fokus pada upaya pemulihan ekonomi nasional di semester II dengan kondisi seperti itu kita akan kembali ke situasi yang lebih baik, tidak dalam kondisi yang lemah yang kami yakini sementara," jelas Agus.









(AHL)