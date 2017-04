Sanyoto Sastrowardoyo, Birokrat yang Dekat dengan Pegawai BKPM

Metrotvnews.com, Jakarta: Almarhum Sanyoto Sastrowardoyo dikenal sebagai sosok birokrat yang kompeten dan dekat dengan pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).



"Beliau merupakan pemimpin yang dikenal humble dan cukup aktif di berbagai organisasi," kenang Sekretaris Utama BKPM Anhar Adel, seperti dikutip dalam keterangannya kepada media, Kamis 27 April 2017.

Anhar mengungkapkan, organisasi yang pernah diikuti oleh almarhum Sanyoto di antaranya Anggota Dewan Pembina PII, Ketua Alumni ITB periode 1990-1995, Penasehat Alumni ITB, Pelindung Indonesia Financial Executive Assosiation, Penasehat Yayasan Kanker, Pelindung Yayasan Seni Rupa, bahkan sempat menjabat Ketua Umum Persatuan Renang Seluruh Indonesia periode 1991-1995.Sanyoto juga tercatat sebagai pemegang tanda jasa/kehormatan Satyalancana karya Satya (20 tahun), Groot Kruis in de Orde van Oranje-Nassau dari pemerintah Belanda pada 1996, serta Bintang Jasa Mahaputra Adhipradana pada 1996.Pria kelahiran Purwokerto, 31 Mei 1936 ini memulai karier pemerintahannya pada 1962 sebagai Kepala Seksi Pengujian dan Penerapan Produksi Teknik, Badan Pengujian Bahan-Bahan Departemen Perindustrian.Selanjutnya, dia diangkat menjadi Wakil Ketua BKPM pada periode 12 Desember 1984-2 April 1988, yang kemudian dipromosikan menjadi Ketua BKPM sejak 2 April 1988-1 April 1993.Selanjutnya, status BKPM ditingkatkan menjadi Menteri Penggerak Investasi/Kepala BKPM, Presiden Soeharto melantik Sanyoto pada 17 Maret 1993 untuk menakhodai BKPM. Jabatan tersebut diembannya hingga Presiden Soeharto lengser pada 1998.Putra Banyumas tersebut melewati masa pendidikan SMP dan SMA di Yogyakarta. Pendidikan tingginya ditempuh di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung (kini Institut Teknologi Bandung) sampai tingkat III.Adapun pada 1958, ia melanjutkan pendidikannya di bidang teknik elektro di University of Syracuse, New York sampai lulus pada 1962 dengan gelar Master of Science.(AHL)