BI: Meski Tertekan, Pergerakan Rupiah Cenderung Stabil di 2017

Jakarta: Bank Indonesia (BI) menyatakan gerak mata uang Rupiah pada 2017 cenderung stabil, meskipun sempat mengalami tekanan pada triwulan IV.



Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Dody Budi Waluyo mengatakan hingga September, gerak mata uang Garuda stabil dan mulai mengalami pelemahan pada Oktober yang lebih dikarenakan faktor eksternal.

"Pelemahan Rupiah sejalan denga pelemahan nilai tukar hampir seluruh mata uang negara dunia terhadap USD," kata Dody dalam konferensi pers di Gedung Perkantoran BI, Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Desember 2017.



Dody mengatakan pelemahan tersebut seiring adanya normalisasi kebijakan moneter, meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga, dan rencana reformasi pajak di Amerika Serikat.



Namun, pada November, Rupiah kembali menguat seiring dengan stabilitas makroekonomi yang tetap terjaga dan prospek perekonomian yang tetap baik. Sehingga, lanjut dia secara point-to-point, Rupiah menguat sebesar 0,27 persen month to month ke level Rp13.526 per USD.



Untuk tahun depan, mata uang Rupiah akan bergantung pada mekanisme pasar. Bank sentral terus menjaga agar nilai tukar Rupiah sesuai dengan fundamentalnya yakni dengan melihat indikator utama dari defisit transaksi berjalan (CAD) yang diperkirakan di level yang lebih sehat 2,5 persen dari produk domestik bruto (PDB).



"Ke depan, Bank Indonesia tetap melakukan langkah-langkah stabilisasi nilai tukar sesuai nilai fundamentalnya dengan tetap menjaga bekerjanya mekanisme pasar," jelas dia.





(SAW)