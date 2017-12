Jelang Akhir 2017, BI: Rupiah Susut 0,78%

Jakarta: Sepanjang awal Januari hingga minggu ketiga Desember 2017, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (USD) telah mengalami penyusutan 0,78 persen. Hal itu terlihat gerak rupiah dari posisi Rp13.460 per USD menjadi Rp13.555 per USD.



Demikian disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, ditemui di Gedung BI, Jakarta Pusat, Kamis, 28 Desember 2017.

"Jadi ini adalah di bawah satu persen dan kami lihat volatilitas Rupiah terjaga. Kalau tahun lalu volatilitas pernah capai rata-rata delapan persen, sekarang ini dikisaran tiga persen," kata Agus Marto.



Kondisi ini, tutur Agus Marto, masih menunjukkan kondisi rupiah yang stabil. Walaupun ada sejumlah tekanan yang cukup besar datang dari luar negeri di tahun ini.



"Di awal kuartal IV 2017 (tekanan), karena ada pengumuman rencana AS meluncurkan paket pajak khusus dan ada ketidakpastian Yellen sebagai chair women the Fed," jelas Agus Marto.



Sedangkan tahun 2016 lalu, dia mengaku, nilai tukar rupiah mengalami peningkatan 2,25 persen. Posisi tersebut menempatkan mata uang Garuda terbaik kedua di Asia.



Posisi rupiah, sambung dia, hanya kalah dari mata uang Yen, Jepang yang naik 2,85 persen. "Inilah kondisi yang terjadi. Tapi secara umum volatilitas di kisaran 3 persen di 2017," tukas Agus Marto.



Selama perdagangan Kamis, 28 Desember 2017, mata uang rupiah terpantau stabil. Nilai rupiah ditutup ke Rp13.557 per USD dari pembukaan perdagangan pagi Rp13.558 per USD.



Rentang gerak rupiah pada sore ini berada di level Rp13.544-Rp13.566 per USD dengan year to date (ytd) return sebesar 0,64 persen.





