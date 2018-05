Indonesia Tahan Gejolak, Volatilitas Rupiah tak Terlalu Dalam

Jakarta: Pemerintah terus mencermati tekanan yang terjadi pada nilai tukar rupiah yang pagi tadi dibuka menyentuh level Rp14.085 per USD atau melemah dibanding penutupan sore kemarin di posisi Rp14.052 per USD.



Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara mengatakan volatilitas terhadap mata uang terjadi hampir di semua negara, bukan hanya Indonesia, yang disebabkan karena rencana kenaikan suku bunga AS.

Namun demikian, dari pergerakan saat ini, diakui Sua, sangat disyukuri bahwa pelemahannya lebih baik ketimbang negara lain.



"Memang ada volatilitas di pasar dunia dan itu confirm di semua negara bergerak. Kita bersyukur (pelemahan rupiah) tidak terlalu dalam," kata Suahasil di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu, 9 Mei 2018.



Dirinya mengatakan dalam kondisi saat ini, perbandingan pelemahan mata uang antarnegara menjadi sangat penting. Indonesia dipandang masih lebih tahan dengan adanya gejolak.



Suahasil mengatakan reformasi ekonomi yang dilakukan pemerintah setidaknya mampu menjadi penopang untuk rupiah tidak bergerak makin liar. Bila tanpa reformasi ekonomi, lanjut Suahasil, volatilitas yang terjadi pada mata uang Garuda bakal makin tinggi.



"Tapi kalau enggak bikin reform, kita akan volatile. Lihat saja modelnya kaya Argentina volatile banget, Turki sudah diturunkan rating-nya, karena volatilitasnya tinggi," jelas dia.



Sebagai gambaran, saat ini, USD1 nilainya mencapai 22.354 peso Argentina. Sementara USD1 senilai 5.166 lira Turki.









(AHL)