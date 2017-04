Wapres AS: Hambatan Perdagangan Indonesia-AS Harus Dihapus

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Michael Richard Pence menyatakan pihaknya percaya bahwa hambatan perdagangan harus dihapuskan antara Indonesia dengan AS.



Hal itu disampaikan Wapres AS yang akrab disapa Mike Pence itu bersama dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta, sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis 20 April 2017.

"Dan arena kompetisi harus setara, memangkas hambatan-hambatan perdagangan untuk memastikan eksportir AS dapat sepenuhnya berpartisipasi dalam pasar Indonesia sebagaimana yang didapat oleh eksportir Indonesia di berbagai sektor di AS selama bertahun-tahun," kata Pence.Pence merepresentasikan Presiden AS Trump berharap bisa bekerja sama dengan Indonesia untuk membuat sejumlah kemajuan di bidang ekonomi khususnya.Ia juga menyampaikan terima kasih atas keterbukaan Pemerintah Indonesia kepada tim AS untuk memulai pembicaraan (tentang perdagangan) dalam beberapa pekan ke depan."Di bidang ekonomi, Presiden Trump mengirimkan pesan tentang hubungan komersial yang baik antara AS dengan Indonesia. Presiden mengatakan kita akan melihatnya lebih jauh dan berkesinambungan," tuturnya.Amerika melalui Pence juga menyatakan bangga bisa mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia."Kami percaya, kita masih memiliki kesempatan untuk mengembangkan hubungan perdagangan di bawah kepemimpinan Presiden Trump, secara bebas dan adil, demi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi bagi kedua belah pihak," ujarnya.Pence menginginkan kedua negara mencari hubungan yang saling menang dan menguntungkan alias win-win solution."Dan kami optimistis hal ini bisa dicapai. Kami mengharapkan ini bisa menjadi asas bersama, sehingga seperti saat berpartisipasi secara adil dalam hubungan dengan Indonesia," pungkas dia.(SAW)