BKPM: Sumbar Siap jadi Tuan Rumah Regional Investment Forum

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan China Export and Credit Insurance Corporation…

Rabu, 19 Jul 2017 14:49 pertumbuhan ekonomi Rabu, 19 Jul 2017 14:49

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai situasi dan kondisi ekonomi tidak bergerak secara maksimal sesu…