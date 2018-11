KSSK: Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal III-2018 Terjaga

Jakarta: Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menilai stabilitas sistem keuangan sampai dengan kuartal III-2018 relatif terjaga. Hal ini berdasarkan pemantauan anggota KSSK terhadap perkembangan perekonomian, moneter, fiskal pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, dan penjaminan simpanan.



"KSSK memandang dinamika fundamental perekonomian masih berada pada kondisi yang terkendali," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di kantornya, Jalan Wahidin Raya, Jakarta Pusat, Kamis, 1 November 2018.

Kondisi ini ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang terjaga tingkat inflasi yang stabil dan berada pada level yang rendah. Selain itu, cadangan devisa berada pada level yang memadai, volatilitas nilai tukar yang terkendali, serta defisit APBN dan keseimbangan primer yang jauh lebih baik dari periode sebelumnya.



"Hal yang sama ditunjukkan oleh indikator sistem keuangan sebagaimana tercermin dari kinerja perbankan antara lain meningkatnya fungsi intermediasi, risiko kredit yang terkendali, serta kapasitas permodalan yang memadai," jelas dia.



KSSK menilai potensi risiko utama yang patut dicermati masih berasal dari arah kebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonominya yang berdampak signifikan terhadap perekonomian dunia, khususnya mitra dagang utama AS, antara lain adanya kebijakan perang dagang dan proteksionisme.



"Sebagai akibatnya, terjadi perlambatan dan ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi global yang berdampak negatif terhadap perekonomian domestik," ungkapnya.



Sementara itu, dari dalam negeri, potensi risiko masih berasal dari defisit transaksi berjalan yang terus melebar, nilai tukar yang terus tertekan, serta ketergantungan pada ekspor komoditas tertentu KSSK terus melakukan pemantauan dan mitigasi berkelanjutan atas dampak dari berbagai potensi risiko tersebut terhadap Stabilitas Sistem Keuangan.





