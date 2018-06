BI Tetap Pantau Rapat The Fed Meski Libur Lebaran

Jakarta: Bank Indonesia (BI) akan tetap memantau pergerakan ekonomi global maupun domestik. Hal ini tak terpengaruh dengan kondisi libur panjang hari raya Idulfitri yang mulai berlangsung sejak 11 Juni sampai dengan 20 Juni 2018.



Gubernur BI Perry Warjiyo mengaku tetap memantau rapat bank sentral Amerika Serikat, the Fed, yang akan digelar pertengahan bulan ini. Meskipun BI telah mengambil langkah pre-emptive, front loading, dan ahead of the curve untuk mengantispasi kebijakan the Fed.

"Sekarang sampai akhir tahun akan kami pantau. Libur Lebaran ini jangan kira Dewan Gubernur tidurnya nyenyak. Kami akan pantau terus kondisi ekonomi," kata Perry di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat, 8 Juni 2018.



Dirinya menambahkan kemungkinan kenaikan Fed Fund Rate (FFR) pada bulan ini memang cukup tinggi. Tak hanya itu, bank sentral juga telah memperkirakan kenaikan suku bunga AS pada September 2018.



"Untuk ekspektasi kenaikan pada September meskipun probabilitasnya 56 persen sudah kami pertimbangkan. Bahkan premi risiko sudah kami perhatikan dalam merumuskan kebijakan," jelas dia.



Lebih lanjut, BI melihat ekonomi Indonesia dalam kondisi baik untuk meminimalisir dampak tekanan global. BI selaku otoritas moneter mengaku siap mengambil langkah-langkah antisipasif agar tekanan global bisa diredam dengan baik.



"Seperti disampaikan, kondisi ekonomi Indonesia cukup baik dan kuat. Geliat ekonomi juga mulai terlihat. Tekanan stabilitas awal Februari ke faktor eksternal akibat kebijakan AS dan sejumlah risiko geopolitik sudah bisa dikendalikan," pungkasnya.









(AHL)