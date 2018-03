Menyoroti Perekonomian Indonesia

Jakarta: Kinerja perekonomian Indonesia di triwulan I-2018 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya terpantau menurun. Penurunan ini tentunya mengikuti pelemahan yang terjadi pada triwulan sebelumnya.



Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics & Finance (Indef) Enny Sri Hartati membeberkan kinerja perekonomian triwulan I-2018. Berikut petikan wawancara khusus tim Medcom.id Dian Ihsan Siregar dan Gilang Akbar Noviansyah.

Bagaimana kinerja ekonomi Indonesia di triwulan I-2018?



Kami jelaskan dulu mengapa terjadi pelemahan. Tentu pelemahan itu dihubungkan dengan triwulan sebelumnya. Karena triwulan IV-2017 kemarin kita sudah mengalami pertumbuhan sudah 5,1 persen. Tapi kalau dibandingkan dengan pergerakan memasuki 2018 kok kembali menurun. Mestinya kalau mengikuti tren naik, karena di triwulan I-IV di 2017, ini trennya naik. Nah, ini kok kembali lagi ada kecenderungan menurun.



Kalau kita lihat kenapa ini ada kecenderungan menurun kita lihat beberapa leading indikator. Kita lihat untuk konsumsi rumah tangga, leading indikator itu acuan, leading acuannya itu penjualan ritel. Karena kalau dihitung per konsumsi itu pasti ada yang jual. Kalau kita lihat sampai dengan awal Maret ternyata pertumbuhan sektor ritel kita itu turun, sekitar lima persen penurunannya. Ada satu lembaga yang melakukan survei itu Nielsen misalnya ada kecenderungan penurunan sekitar lima persen. Sehingga itu yang mengonfirmasi mengapa angka inflasi kita di Januari dan Februari kemarin relatif kecil.



Inflasi yang kecil ini kan dua indikasi. Memang menunjukkan penurunan cost sehingga inflasi rendah, atau sebaliknya inflasi rendah bukan karena penurunan cost, tapi karena penurunan permintaan pada masyarakat. Nah, Indonesia lebih ke mana? Ternyata cenderungannya kedua, karena kalau kita lihat di struktur cost itu ada kenaikan ada tarif dasar listrik yang nonsubsidi naik, ada juga BBM walaupun nonsubsidi belum naik tapi kan Pertalite dan Pertamax itu sudah naik, termasuk gas. Sehingga ketika angka inflasi di Januari dan Februari rendah itu mengindikasikan permintaan masyarakat turun. Itu terkonfirmasi oleh penjualan ritel tadi yang justru minus.



Nah, kalau indikasi dari konsumsi rumah tangga ini turun, pasti pertumbuhan ekonomi akan turun, karena 56 persen sumber pertumbuhan ekonomi kita dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga. Berapa penurunannya? Kalau kita bandingkan dengan triwulan IV-2017, kita lihat dengan sumber pertumbuhan yang lain seperti investasi. Investasi di triwulan III dan IV di 2017 naik di atas lima persen. Tapi lihat detailnya dulu, ternyata investasi di triwulan III dan IV di 2017 lebih banyak ke sektor tersier dan sektor jasa. Sementara sektor manufaktur, pengolahan relatif stagnan. Ini dikonfirmasi oleh importasi bahan baku. Apalagi kalau kita lihat hiruk pikuk hari ini, bahwa industri makanan itu kan kontribusi terhadap industri nonmigas itu 30 persen.



Kenapa mereka menjerit hal yang sepele seperti garam sampai mengakibatkan beberapa industri terancam untuk stop sementara, karena kekurangan bahan baku, ini yang mengganggu sektor investasi, sehingga kalau kita melihat leading indikator ini sektor investasi di triwulan II juga masih stagnan, untuk yang sektor riil ya. Kalau untuk yang sektor-sektor tersier memang ada peningkatan. Nah dua sektor ini saja itu sudah punya kontribusi sekitar 80 persen untuk pertumbuhan ekonomi.



Kita lihat lagi sektor government expenditure atau pengeluaran pemerintah, selama ini yang namanya belanja pemerintah itu baru kejar tayang di semester kedua. Nah di triwulan pertama itu perannya kecil makanya secara historis setiap triwulan satu itu pertumbuhan ekonomi memang agak melambat. Cuma bedanya dengan tahun tahun sebelumnya perlambatan ini di per parah dengan penurunan laju konsumsi rumah tangga dan investasi. Sementara ekspor memang 2017 kita surplus tapi mulai Januari kemarin dan juga Februari sampai Maret ini kita masih prediksikan defisit kembali, artinya kita enggak bisa berharap dari sektor ekspor dan impor. Bahkan impor kita semakin tinggi untuk yang barang konsumsi.



Laju pertumbuhan ekonomi ini akan tetap melambat di triwulan I-2018, kira-kira kisarannya ada di level berapa?



Kalau kita bandingkan dengan triwulan IV saja masih di 4,9 persen. Artinya di triwulan satu lebih rendah dari triwulan 4 kemarin. Kalau kemari masih 4,93 mungkin ini bener-bener 4,9 persen. Nah sementara investasi mungkin masih di atas lima persen, tapi karena multi efeknya rendah, sehingga menjadi turun. Kalau kita lihat secara agregat tadi dari konsumsi rumah tangga dari kontribusi investasi dan kontribusi negatif dari net ekspor maka prediksi kami di triwulan I-2018 mungkin kita hanya mampu tumbuh 5,02 atau 5,03. Memang agak lumayan dari triwulan I-2017 karena ada peran investasi. Tapi untuk bisa meneruskan tren di triwulan IV-2017 kita sudah sangat pesimistis.



Selama di triwulan I-2018, posisi pertumbuhan ritel seperti apa?



Jadi pertumbuhan ritel di triwulan I-2018 dengan menggunakan indikasi sampai awal Maret tadi, kemungkinan besar minus. Jadi kalau sampai dengan awal Maret sudah minus koma 5 maka sampai akhir triwulan satu ini bisa jadi minusnya bisa bertambah.



Dengan asumsi itu, pertumbuhan ekonomi di triwulan I-2018 berapa?



Jadi pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 kita prediksikan berkisar antara 5,0 atau mungkin 4,9 persen sekian tapi yang pasti enggak akan melampaui di triwulan IV-2017 kemarin. Jadi kalau kita bandingkan di triwulan I-2017 kemarin, ini kan di bawah lima persen, yakni 4,9 persen atau 5,02 persen atau 5,03 persen. Ini agak sama dengan triwulan I-2017.



‎Ada prediksi inflasi dikhawatirkan akan meningkat, kalau inflasi di triwulan I-2018 ini, seperti apa?



Kalau inflasi tidak terlalu merisaukan. Justru karena kita melihat inflasi yang rendah. Jadi di Januari dan Februari ini inflasi kan relatif kecil. Tapi, inflasi yang kecil tidak bisa memacu ekonomi. Inflasi yang kecil justru malah mengindikasikan terjadi perlambatan ekonomi, karena didominasi oleh faktor penurunan permintaan.



Dengan inflasi yang kecil, daya beli masyarakat juga akan kecil?



Jadi secara teoritis, inflasi yang kecil itu sebenarnya mempunyai sampah peningkatan data beli masyarakat. Itu dengan asumsi inflasi yang kecil tadi disumbang oleh penurunan dari sisi cost. Sehingga itu yang meningkatkan pasokan atau supply. Sehingga kalau inflasi kecil diakibatkan atau efisiensi cost atau biaya maka pasokannya meningkat. Nah itu yang mendorong daya beli masyarakat meningkat. Tetapi sebaliknya, kalau inflasi yang rendah itu disebabkan oleh permintaan yang turun, otomatis itu inflasi yang rendah itu mengindikasikan terjadinya penurunan daya beli masyarakat.



Bagaimana kontribusi ekspor terhadap ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan I-2018?



Jadi average selama ini kontribusi ekspor di kisaran 20 persen. Jadi kalau pun ada fluktuasi harga komoditas, nilai tukar, kontribusi ekspor secara langsung tidak besar hanya sekitar 20 persen. Tetapi 20 persen itu kan kontribusi langsung. Kontribusi tidak langsungnya, kalau ekspor melambat maka berkaitan dengan penerimaan atau pendapatan yang selama ini sektor-sektor yang kita ekspor. Katakan lah sektor perkebunan, orang-orang yang bergerak di sektor perkebunan kan juga pendapatannya menurun nah itu berdampak kepada daya beli masyarakat yang berada di situ. Sehingga memang ketika kita mengukur kontribusi ekspor itu tidak hanya ansi besarnya proporsi ekspor per GDP, tapi dampak ikutannya terhadap sektor-sektor domestik.



Jadi kuncinya sebenarnya yang menghubungkan antara investasi dan ekspor itu juga terhubung dengan penetrasi daya beli masyarakat. Juga sebaliknya, peningkatan data beli masyarakat ini ternyata juga berdampak sangat signifikan terhadap pertumbuhan investasi dan ekspor. Sehingga ini yang memang harus ada satu kebijakan yang mengharmoniskan itu, misalnya jadi bagaimana kita membuat suatu kebijakan yang tidak disruptif terhadap daya beli masyarakat.



Misalnya ada kenaikan harga minyak dunia, ada kenaikan harga gas dan sebagainya. Bagaimana ini tidak langsung ter-transfer untuk peningkatan berbagai harga-harga kebutuhan pokok. Sehingga masih bisa mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok. Nah itu yang akan berkontribusi untuk membuat sektor rumah tangga tadi tetap tidak mengalami penurunan.



Sektor ekspor apa saja yang mendorong ekonomi Indonesia?



Selama ini ekspor kita lebih dari 70 persen masih sangat bergantung pada komoditas. Kita masih ekspor sawit paling banyak CPO belum sampai turunannya sampai produk kosmetik, farmasi dan sebagainya. Sehingga memang penerimaan ekspor kita tergantung dari harga komoditas.



Kedua misalnya kita selain CPO punya karet yang besar tapi juga masih karet mentah, belum diolah jadi ban jadi produk turunan. Sehingga itu yang membuat nilai ekspor kita ketertinggalan dari Vietnam. Mungkin volume yang kita ekspor jauh ke Besar dari Vietnam tapi Karen masih komoditas maka itu yang nilainya kecil. Maka ke depan ini yang jangka pendek harus segera ada upaya untuk melakukan hilirisasi industri yang berbasis komoditas.



Kalau kemarin kita menghadapi berbagai macam hambatan CPO, menurut saya ini mestinya berkah karena begitu kita dihambat ekspor CPO kita, otomatis ini menjadi paksaan untuk didalam negeri melakukan banyak hilirisasi. Seperti halnya ekspor kayu maka tumbuhlah industri kayu lapis dan sebagainya. Mudah-mudahan CPO ini segera direspons. Oke kita mendapat hambatan karena kita dituduh misalnya merusak lingkungan, kebakaran hutan dan sebagainya. Tapi ini mestinya harus menjadi momentum kita untuk pemerintah memfasilitasi berbagai macam hilirisasi industri.



Bagaimana dengan kenaikan rating beberapa lembaga terhadap Indonesia. Apakah bisa menjadi pendorong investasi ke Indonesia?



Iya, rating itu salah satu acuan orang untuk melakukan investasi, karena dengan adanya perbaikan rating atau ratingnya bagus, berarti risiko investasi di Indonesia turun. Salah satu nya misalnya dilihat dari bagaimana stabilitas ekonomi kita, politik kita, bagaimana komitmen pemerintah untuk melakukan berbagai reformasi, termasuk keseriusan membenahi birokrasi perizinan dan sebagainya. Lalu termasuk kesehatan, misanya kesehatan fiskal, itu yang dilihat oleh para investor.



Tetapi, mengapa rating investment grade yang kita dapatkan tidak berkolerasi dengan investasi di sektor riil. Ini ada syarat perlu dan ada syarat cukup. Jadi stabilitas, kondisi makro ekonomi itu baru syarat perlu. Syarat cukupnya apa, syarat cukup orang untuk mampu merealisasikan investasi, itu adalah bagaimana kebutuhan dukungan untuk realisasi investasi itu tercukupi. Misalnya orang butuh lahan, pembebasan lahan tidak sulit. Orang butuh support energi, misalnya kebutuhan listrik kebutuhan gas, kebutuhan infrastruktur yang lain itu kan harus ada termasuk proses izinkan.



Proses perizinan itu masih sangat banyak kendalanya di daerah-daerah. Sehingga itu yang menyebabkan kita mendapatkan investment grade, tapi yang datang hanya masuk portofolio. Karena kalau di portofolio jelas, tidak membutuhkan berbagai tetek bengek untuk realisasi investasi tadi. Jadi itu yang mengukur bahwa risiko investasi di Indonesia rendah maka dengan sendirinya dia langsung menentukan atau menetapkan pilihan untuk capital inflow ke Indonesia membawa uangnya masuk ke Indonesia. Nah nanti begitu ada perubahan lagi dengan gampang dia juga cabut. Jadi in out gitu kan.



Selain perizinan, tantangan apa lagi yang menghambat investasi di Indonesia?



Perizinan bukan hanya most problem yang dikeluhkan oleh investor. Jadi perizinan bukan hanya biaya tapi yang paling membuat mereka cemas itu adalah kepastian. Jadi kepastian perizinan itu dibutuhkan, misalnya satu bulan selesai atau dua bulan atau sekalipun setengah tahun, tapi pasti. Nah yang ada di kita itu tidak pasti. Nah itu yang menjadi most problem.



Kedua, tentu berbagai macam kebutuhan infrastruktur tadi. Jadi berbagai macam potensi hilirisasi industri pasti banyak yang tertarik an invesor di sana tetapi misalnya ketika harga gas itu tidak kompetitif, maka dia akan berhitung. Kalau harga gasnya di atas atau double digit misalnya sementara di negara tetangga hanya sebanyak USD6-USD7, maka produk yang dihasilkan di sini tidak akan punya daya saing. Nah itu yang menyurutkan lagi kan, walaupun gas-nya ada, listriknya ada, tapi kalau tarif daya listriknya mahal, harga hasnya mahal, maka itu juga akan menyurutkan, itu akan menyurutkan orang untuk investasi di sektor riil, karena kalau investasi sektor riil ini pertimbangannya harus jangka panjang.



Menurut Anda infrastruktur Indonesia sudah seperti apa?



Jadi ini kita tiga tahun terakhir mengalami berbagai percepatan pembangunan infrastruktur. Tapi yang diinginkan dan dibutuhkan oleh investor itu infrastruktur yang mampu menurunkan high cost ekonomi. Infrastruktur yang menurunkan itu seperti apa, di antaranya menurunkan biaya logistik.



Misalnya saya contohkan pemerintah membangun berbagai macam proyek tol. Tol, misalnya saya kemarin datang ke Sumatera utara. Tol yang selesai dibangun pemerintah itu yang lewat situ sedkit sekali kendaraannya termasuk kendaraan niaga, misalnya truk-truk yang mengangkut sawit ke pabrik, itu tak ada yang mau lewat tol.



Sehingga kalau seperti ini contoh sederhananya pembangunan infrastruktur tidak mampu berdampak pada penurunan biaya logistik yang dihadapi oleh investor, maka tidak mempunyai daya tarik untuk investor. Sehingga ini yang harus dipetakan masing-masing daerah ini potensinya apa, yang mau dikembangkan apa, dan infrastruktur pendukung yang utama untuk merealisasikan percepatan industri manufaktur tadi apa. Jadi tidak bisa yang di gebyah hoyah yang penting kita membangun infrastruktur. Infrastruktur juga harus yang ada tepat guna untuk mendukung akselerasi pembangunan ekonomi di masing-masing daerah.



‎Belanja negara merupakan penyokong pertumbuhan ekonomi. Bagaimana perannya dalam mendorong ekonomi Indonesia?



Belanja negara ini ada dua. Belanja negara yang langsung dikelola oleh pemerintah pusat melalui berbagai macam kementerian, ada belanja negara yang ditransfer ke daerah dalam bentuk dana daerah, apakan DAU dan DAK, termasuk juga dana penyesuaian dan dana outsource. Masalahnya sekarang berbagai macam dari pemerintah pusat ini komposisi belanja hari ini terbesarnya masih belanja birokrasi. Sekali pun kita menambah utang, sekalipun pemerintah telah memperbaiki dan mengefisienkan berbagai macam alokasi anggaran, tapi belanja terbesarnya masih belanja birokrasi. Sehingga peran stimulus fiskal dari belanja pemerintah pusat masih relatif kecil.



Kemudian bagaimana kontribusi untuk dana dana transfer, termasuk dana desa. Dana tranfer memang kewenangannya di daerah, nah sementara daerah ini watch dog-nya rendah, tidak seperti kalau di pusat kan banyak sekali mata yang memelototi. Ada anggaran yang tidak efisien saka buka hanya KPK, tapi civil society juga banyak yang memelototi, daerah sangat rendah.



Sehingga temuan kami dari hasil kajian Indef, justru besarnya dana transfer ini malah justru meningkatkan ketimpangan dan kemiskinan daerah. Karena, banyak moral hajat di sana. Ada banyak sekali mis-alokasi anggaran di sana yang besar cenderung tidak produktif, tidak mampu memberikan stimulasi dan penguatan pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga ini kan membuat dana dana APBN dan APBD tidak efektif untuk menjadi stimulus ekonomi di daerah.



Untuk belanja negara, belanja negara ini menyumbang berapa persen untuk ekonomi Indonesia?



Jadi kalau kita lihat secara agregat dalam GDP, kontribusi pengeluaran pemerintah hanya dikisaran delapan persen, dulu sempat sembilan persen. Beberapa tahun terakhir hanya di kisaran delapan persen. Sebenarnya ini yang harus diperbaiki. Bagaimana anggaran anggaran ini lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi sebenarnya melihat efektifitas dari belanja pemerintah tidak hanya kontribusi langsungnya terhadap GDP, tapi bagaimana memberikan stimulus terhadap sektor investasi, sektor konsumsi rumah tangga, termasuk sektor ekspor impor.



Jadi kalau belanja pemerintah ini efektif, maka memberikan banyak stimulus maka investasi akan tumbuh lebih cepat. Konsumsi timah tangga juga bisa ditingkatkan dan kinerja ekspor kita ini menjadi semakin membaik. Jadi ini yang di evaluasi secara konfrehensif, jadi tidak hanya sekedar APBN naik terus, tapi bagaimana APBN ini punya peran produktif terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.



Bagaimana melihat serapan pajak yang pada awal Januari Rp78,9 triliun. Apakah tren tersebut bisa meningkat terus hingga akhir tahun ini?



Jadi memang penerimaan pajak itu sangat tergantung kinerja ekonomi. Jadi kalau perekonomian melambat, sudah pasti penerimaan pajak juga ikut melambat, kecuali ada satu terobosan-terobosan kebijakan yang sangat signifikan meningkatkan kepatuhan si wajib pajak. Jadi kalau selama ini kita bandingkan tingkat kepatuhan wajib pajak ini kan rendah.



Jangankan sisi kualitas, dari sisi kuantitas saja sangat rendah. Jadi orang yang punya NPWP melaporkan saja tidak lebih dari 10-15 juta, ini kan masih sangat rendah dari agregasi wajib pajak kita yang mungkin sudah lebih dari 70 juta.



Kalau ada strategi untuk meminimalisir penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak, walaupun terjadi aktifitas penurunan ekonomi, tapi tax ratio kita tetep juga mengalami perbaikan. Kalau berkaca di 2017, misalnya tax ratio kita justru turun dan target pajak kita tidak tercapai. Secara teoritis wajar, karena terjadi penurunan atau perlambatan pertumbuhan ekonomi, maka target penerimaan pajak pun juga ikut melambat pertumbuhannya.



Tapi, kalau kita melihat sekarang, pemerintah mengejar berbagai pertumbuhan belanja. Ini kita sudah melakukan anggaran defisit. Mestinya juga harus diimbangi, harus diimbangi dengan jumlah penerimaan pajak. Melihat anggaran defisit mestinya bukan persentase terhadap GDP tapi juga total belanja pemerintah. Jadi ini tidak apple to apple kita. Kita mengukur defisit belanja pemerintah hanya GDP atau dari persentase di bawah tiga persen kita masih aman. Tapi beberapa ketergantungan dari belanja pemerintah terhadap defisit, mestinya besaran defisit itu juga dirasiokan terhadap total belanja, supaya ketahuan. Jadi belanja pemerintah ini sudah mengalami ketergantungan berapa persen terhadap utang.



Terkait target penerimaan ‎pajak, apakah bakal tercapai dari target yang telah ditetapkan pemerintah?



‎Kalau kita melihat tren penurunannya, minimal pada triwulan I-2018, kita belum bisa merinci atau memastikan berapa pertumbuhan di triwulan I. Kalau triwulan I tumbuh di bawah triwulan IV-2017, dengan sendirinya pertumbuhan pajak pun juga akan turun. Apalagi beberapa jenis pajak ini kan dibayarnya per akhir tahun. Nah di awal tahun, dalam kondisi normal saja penerimaan di triwulan I pasti lebih kecil. Apalagi ditambah terjadinya penurunan aktivitas ekonomi, maka itu yang akan semakin menurun lagi target penerimaan di triwulan I-2018.



Balik lagi ke pertumbuhan ekonomi, sektor riil dan pertumbuhan konsumsi yang masih lambat‎. Apakah target pertumbuhan ekonomi 5,2-5,4 persen yang telah ditetapkan pemerintah, apakah bisa tercapai di tahun ini?



Yang pasti kalau 5,4 persen sudah pasti kita tidak mendahului takdir, tapi kalau 5,4 persen sudah pasti enggak akan tercapai di 2018. Sekalipun ada tahun politik, karena kontribusinya beda dengan pemilu langsung serentak yang terdahulu, yang banyak berkontribusi terhadap konsumsi rumah tangga, kalau proses Pilkada serentak bisa lebih dari 200 kabupaten dan kota, tetapi pola untuk berdampak pada konsumsi rumah tangga relatif kecil, karena mekanisme kampanye berbeda, lebih tertutup. Artinya dampak dari adanya hajatan politik itu mungkin kalau dulu 0,6, ini akan di bawah itu.



Harapan kita hanya bagaimana segera daya beli kita itu rebound. Kuncinya daya beli masyarakat rebound itu adalah lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan kuncinya lagi adalah industri. Sementara industri kita hanya tumbuh sekitar 4 persen. Itu yang menyebabkan kita harus benar-benar mengkalkulasi ulang dari target pertumbuhan ekonomi pemerintah. Nah 5,4 persen akan tercapai, dengan cara pertumbuhan sektor industri itu di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Kalau pemerintah menargetkan perumahan 5,4 persen, pertumbuhan industri harus di atas itu. Kalau tak di atas itu udah pasti tidak tercapai.



Kira-kira di level berapa ekonomi sampai akhir tahun?



Perkiraan kami di level 5,1 persen di 2018. Bisa di atasnya, ada komitmen bersama seluruh stakeholder itu fokus pada sektor terutama industri. Apalagi kalau mampu industri yang intensif, seperti kemarin kan pemerintah sudah membuat terobosan padat karya tunai. Kalau itu efektif, itu yang akan membantu.



Ekonomi butuh yang sustainable, termasuk program dana desa. Jadi kalau dana desa efektif, program seperti padat Karya tunai efektif, itu akan ada harapan, tapi tetap tidak akan mampu untuk 5,4 persen.





(AHL)