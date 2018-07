Depresiasi Rp100 Beri Tambahan Rp1,7 Triliun

Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan setiap rupiah mengalami perlemahan sebesar Rp100 dari asumsi kurs dalam APBN 2018, pemerintah mendapatkan tambahan penerimaan sebesar Rp1,7 triliun.



"Setiap dolar mengalami kenaikan, kita masih surplus. Pos pendapatan lebih besar dari belanjanya. Untuk Rp100 depresiasi, kita mendapatkan Rp1,7 triliun net," ujar Sri Mulyani di Jakarta, Rabu, 25 Juli, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 26 Juli 2018.

Sri Mulyani menambahkan rata-rata pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga akhir semester I-2018 adalah sebesar Rp13.746 per USD atau melemah dari asumsi yang ditetapkan sebesar Rp13.400 per USD.



Menurut dia, tidak hanya pergerakan rupiah yang memberikan dampak positif ke penerimaan, karena setiap kenaikan dari asumsi harga ICP minyak ikut memberikan tambahan pendapatan sebesar Rp660 miliar.



Hingga akhir Juni 2018, harga ICP minyak rata-rata telah mencapai USD67 per barel, atau jauh di atas asumsi yang ditetapkan dalam APBN sebesar USD48 per barel. "Artinya total kita mendapatkan sisi positif sebesar Rp2,5 triliun," kata Sri Mulyani.



Ia menjelaskan penerimaan pajak maupun PNBP yang terdampak perlemahan rupiah maupun kenaikan harga minyak dunia pada semester I-2018 ini bisa memberikan kompensasi dari membengkaknya belanja subsidi, bunga utang maupun dana bagi hasil.



Untuk itu, Sri Mulyani memastikan realisasi APBN hingga akhir tahun masih terjaga dan tidak perlu pengajuan pembahasan RAPBN-Perubahan, karena postur fiskal 2018 masih terkelola dengan baik.



"Kita akan tetap menjaga dari sisi kinerja ekonomi dan faktor-faktor yang menopangnya sehingga Indonesia, dibandingkan negara-negara emerging yang lain, kita memiliki positif yang sentimen tetap bisa terjaga," ujarnya.



Sebelumnya, pemerintah dalam proyeksi akhir tahun memperkirakan rata-rata pergerakan kurs berada pada kisaran Rp13.973 per USD dan harga ICP minyak sebesar USD70 per barel.





(AHL)