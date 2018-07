Menkeu Pastikan APBN Kuat Respons Ketidakpastian Global

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup kuat untuk merespons perkembangan ekonomi global. Dengan realisasi APBN sampai dengan semester I-2018 yang positif, diyakini ketidakpastian global mampu diredam dengan baik.



"APBN kita cukup kuat dan punya ruang untuk respons itu (ketidakpastian global)," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, di Kawasan SCBD, Jakarta, Senin, 16 Juli 2018.

Dirinya menambahkan ketidakpastian salah satunya datang karena kebijakan perdagangan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Di sisi moneter, kebijakan pengetatan suku bunga AS oleh the Federal Reserve dan juga diikuti oleh normalisasi kebijakan bank sentral Uni Eropa (ECB).



"Tapi kalau diperdebatkan apa yang membuat ketidakpastian ini menjadi tinggi adalah yang berasal dari perdagangan. Karena ini tidak pernah terjadi sebelumnya, karena kalau ada dispute trade ada WTO tapi kalau sudah unilateral, maka akan susah," jelas dia.



Di dalam negeri, keuangan negara sampai dengan semester I masih mengalami surplus. Tak hanya itu, penerimaan negara tumbuh sebesar 16 persen, dengan penerimaan pajak yang naik 14,3 persen serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tumbuh lebih dari 23 persen.



Sementara itu, belanja negara sangat kuat dengan tumbuh sebesar 5,7 persen atau lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya tiga persen. Untuk itu, Menkeu berharap pemerintah mampu menjaga momentum ini pada semester II-2018.



"Paling tidak kita berharap APBN kita, pertama crate confident and certainty. Karena kalau APBN sendiri tidak jadi insturmen yang baik maka akan menimbulkan banyak sekali permasalahan," pungkasnya.









