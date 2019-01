Luhut Sebut Indonesia Populer di Kalangan Ekonomi Dunia

Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Indonesia populer di kalangan pemangku kepentingan ekonomi dunia. Hal itu sejalan dengan sejumlah perbaikan yang sudah dilakukan pemerintah, termasuk pencapaian dalam aspek perekonomian.



Hal itu setidaknya ditunjukkan dari undangan empat menteri dan sejumlah pengusaha Tanah Air ke rangkaian acara Pertemuan Tahunan Forum Ekonomi Dunia 2019 atau World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2019 di Davos, Swiss, pekan ini.

Luhut diagendakan akan menghadiri sejumlah forum seperti High Level Dialogue on Zero Budget Natural Farming, menjadi pembicara pada sesi Environmental Action Through Trade, pertemuan dengan Anggota Dewan Direksi Siemens AG Cedrik Neike, dan mengunjungi Indonesia Pavilion.



Selain itu, Luhut juga diagendakan bertemu Morten Baek selaku Menteri Energi dan Iklim Denmark, pertemuan multilateral dengan Presiden WEF Borge Brende dan menjadi pembicara dalam Dialog Tingkat Pejabat Tinggi mengenai persatuan dalam keberagaman.



"Permintaan itu banyak sekali, karena Indonesia mulai populer," klaim Luhut, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Kamis, 24 Januari 2019.



Luhut hadir dalam forum global tersebut bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menkominfo Rudiantara, dan Kepala BKPM Thomas Lembong. Mantan Menko Polhukam itu mengaku membawa misi khusus dalam kunjungan ke Davos kali ini, di antaranya mengenai penanganan sampah laut serta kondisi politik dan ekonomi Indonesia.



"Saya jelaskan masalah ekonomi, sekarang bagaimana posisi Indonesia. Yang kedua, masalah sampah laut ini sebagai masalah serius sekarang, jelaskan lagi apa yang kita kerjakan seperti penanganan Citarum dan sampah di laut kita yang banyak. Nanti, orang juga bertanya politik Indonesia," tuturnya.



Menurut Luhut kini yang paling penting adalah mengenalkan Indonesia secara utuh. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup positif, ia menilai, tampak sekali terjadi perubahan-perubahan, sehingga Indonesia mulai banyak dikenal.



"Apalagi setelah penyelenggaraan Asian Games yang hebat dan suksesnya Pertemuan Tahunan IMF-WBG kemarin di Bali, karena begitu banyak yang hadir, ada 189 negara dan badan-badan dunia, mereka mengapresiasi penyelenggaraannya hebat. Lalu, penanganan bencana di Palu dan Lombok yang semua tertangani secara baik," pungkasnya.





