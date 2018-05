Pemerintah Koreksi Target Pertumbuhan Ekonomi jadi 5,17%

Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengoreksi target pertumbuhan ekonomi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Target pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,4 persen diturunkan ke rentang 5,17 persen.



"Kami di internal melihat dalam range 5,17 persen sampai 5,4 persen. Ini full year. Kami akan lihat bagaimana dinamika di kuartal II," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin, 28 Mei 2018.

Pemerintah pun tetap menyiapkan skenario bila pertumbuhan ekonomi sesuai dengan proyeksi Bank Indonesia (BI) yang mentok di angka 5,2 persen. Skenario itu dihitung dari berbagai komponen pertumbuhan ekonomi di kuartal II dan III-2018.



"Kalau jika memang seperti BI punya proyeksi di 5,2 persen, kita akan excercise komponennya apaan saja yang diestimasi BI," tutur dia.



Namun demikian, komponen pertumbuhan ekonomi di kuartal II dan III diyakini mencapai target. Pasalnya berbagai momentum investasi dan konsumsi berupa momen Lebaran, Asian Games 2018 hingga penggunaan THR PNS dan gaji ke-13 dapat mendorong daya beli masyarakat hingga di atas lima persen.



"Seandainya credit gross sudah di atas 8,9 persen kemudian konsumsi mengalami kenaikan di atas lima persen pada kuartal II dan III. Tapi kita tahu kondisi memang cukup berubah," pungkas dia.



Adapun asumsi dasar makroekonomi 2018 dalam APBN antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,4 persen.

- Inflasi dapat terkendali dalam kisaran 3,5 persen.

- Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan berada pada Rp13.400 per dolar Amerika Serikat.

- Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,2 persen.

- Indonesia Crude Price (ICP) diperkirakan rata-rata mencapai USD48,0 per barel.

- Lifting minyak dan gas bumi 2018 diperkirakan masing-masing mencapai 800 ribu barel per hari dan 1.200 ribu barel setara minyak per hari.









